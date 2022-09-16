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«Русскому миру» больше не рады: турецкие отели перестали принимать банковские карты россиян

Турецкие отели перестали принимать карты российской платежной системы "Мир"

сегодня, 11:20
Автор:

Кравцев Сергей
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С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Турция заняла довольно интересную позицию. Анкара постоянно призывает к прекращению войны, осуждает российскую агрессию, но при этом отказалась присоединиться к антироссийским санкциям всего цивилизованного мира. И вот на 7 месяце полномасштабного российского вторжения в Украину отели Турции прекратили принимать карты российской платежной системы "Мир". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Middle East Eye".

«Русскому миру» больше не рады: турецкие отели перестали принимать банковские карты россиян

Флаг Турции. Фото: из открытых источников

Как пишет издание, россиянам отказывают в обслуживании банковских карт на фоне давления со стороны США и Европы на Турцию по вопросу соблюдения санкций.

Карты российской платежной системы "Мир" перестали принимать в крупных пятизвездочных отелях в курортном городе Анталья.

Издание обращает внимание, один из отелей, Alva Donna World Palace в Кемере, позже проинформировал клиентов, чтобы они не принимали карты в течение короткого времени из-за глобального сбоя, но теперь снова обрабатывают их. Другие отели так и не стали идти на встречу россиянам в этом вопросе.

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Также издание "Комментарии" сообщало — лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин встретился в Самарканде (Узбекистан), где проходит саммит лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), с российским диктатором Владимиром Путиным. Официальный Вашингтон считает эту встречу примером слаженности позиций двух стран на фоне войны, которую Кремль развязал в Украине. Что можно сказать по известным на данный момент итогам данной встречи? Пойдет ли Пекин на еще большее сближение с Москвой? Есть ли шанс, что Си надавит на Путина с целью прекращения войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.middleeasteye.net/news/russia-turkey-mir-cards-rejected-hotels-west-pressure
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