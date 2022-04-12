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"Русский военный корабель, иди…": в Украине ввели в обращение новую почтовую марку (ФОТО)

На церемонию погашения пригласили автора культовой фразы – Романа Грибова

сегодня, 18:17
Автор:

Лиля Воробьева
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12 апреля в Украине введена в обращение новая почтовая марка с культовой фразой, где украинский защитник посылает российский корабль. Автором иллюстрации выступил Борис Грох. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию "Укрпочты".
В государственном предприятии сообщили, что на торжественную церемонию погашения пригласили автора культовой фразы Романа Грибова.
"Наконец-то! Сегодня ввели в обращение почтовую марку "Русский военный корабель, иди… !" На церемонию погашения пригласили автора культовой фразы — Романа Грибова. Без него не было ни почтовой марки, ни такого мощного сопротивления, пример которого в частности дали солдаты из острова Змеиный",- говорится в сообщении.
Также стало известно, что художником, исполнившим эту иллюстрацию, стал Борис Грох. Именно его работа больше всего понравилась украинцам и победила в народном голосовании.
"Борис Грох воплотил позицию морского пехотинца в своей иллюстрации, победившей в народном голосовании за лучший эскиз для почтовой марки",- сообщили в "Укрпочте".
Приобрести филателистическое произведение можно уже сегодня в главпочтамтах или онлайн: bit.ly/korabl-marka
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что военный, который послал российский корабль, вернулся домой в Черкасскую область. Из плена домой, в Черкасскую область, вернулся автор фразы о российском военном корабле, защитник острова Змеиный Роман Грибов. Ему вручили награду. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщения главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табуренца.

"Русский военный корабель, иди…": в Украине ввели в обращение новую почтовую марку (ФОТО)

Автор иллюстрации Борис Грох (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/ukrposhta/photos/a.276018695778125/5063171047062842/
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comments

Обсуждения

ZV

сегодня, 18:07

"Иди нах*уй". Потом дружно сдались в плен, похавали рос.пайков, и додому....Позорище.

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