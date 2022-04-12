"Русский военный корабель, иди…": в Украине ввели в обращение новую почтовую марку (ФОТО)

12 апреля в Украине введена в обращение новая почтовая марка с культовой фразой, где украинский защитник посылает российский корабль. Автором иллюстрации выступил Борис Грох. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию "Укрпочты".

В государственном предприятии сообщили, что на торжественную церемонию погашения пригласили автора культовой фразы Романа Грибова.

"Наконец-то! Сегодня ввели в обращение почтовую марку "Русский военный корабель, иди… !" На церемонию погашения пригласили автора культовой фразы — Романа Грибова. Без него не было ни почтовой марки, ни такого мощного сопротивления, пример которого в частности дали солдаты из острова Змеиный",- говорится в сообщении.

Также стало известно, что художником, исполнившим эту иллюстрацию, стал Борис Грох. Именно его работа больше всего понравилась украинцам и победила в народном голосовании.

"Борис Грох воплотил позицию морского пехотинца в своей иллюстрации, победившей в народном голосовании за лучший эскиз для почтовой марки",- сообщили в "Укрпочте".

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Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что военный, котор ый послал российский корабл ь, вернулся домой в Черкасскую область. Из плена домой, в Черкасскую область, вернулся автор фразы о российском военном корабле, защитник острова Змеиный Роман Грибов. Ему вручили награду. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщения главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табуренца.

Автор иллюстрации Борис Грох (фото из открытых источников)

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