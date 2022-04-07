Русский мир – это то, чего врагу не пожелаешь: Комаров показал ужасные последствия бомбежек РФ

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров побывал в Черниговской области, где снял на видео ужасающие последствия разрушений, возникших после массированной авиабомбардировки российских истребителей. Как передает портал "Комментарии", видео увиденного Дмитрий Комаров выложил у себя в Facebook.

Дмитрий Комаров. Фото: instagram.com/komarovmir

На видео видно, как телеведущий ходит по одному из разрушенных сел на Черниговщине. Вокруг разрушенные дома, сплошные воронки и разруха.

По словам Комарова, судя по огромным воронкам от авиационных бом, россияне не жалели ни мирных жителей, ни свои снаряды. При этом Комаров обращает внимание на тот факт, что одна из самых массированных бомбардировок произошла 8 марта. Такой своеобразный "подарок" украинцам от "русского мира" преподнесли российские военные.

Показывая на видео разрушенные дома жителей Черниговской области Дмитрий Комаров отметил, что такие последствия после себя оставляет "русский мир". Также ведущий отметил, что, по рассказам очевидцев, российские военные сбрасывали бомбы, а потом заходили на второй круг и вновь наносили удары.



Для того, чтобы лучше передать все ужасающие последствия бомбардировки Дмитрий Комаров с камерой спустился в огромную воронку, которая появилась после взорвавшей авиабомбы весом 1 тонна. Увиденное впечатляет, потому что воронка оказалась практически в полный рост Дмитрия Комарова. После взрыва такая бомба не оставляет после себя ничего живого.

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