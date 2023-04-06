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Румыния закрыла въезд автотранспорта из Украины: какая причина

Румыния объявила, что временно закроет границу с Украиной из-за ухудшения погодных условий.

сегодня, 17:55
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Автор:

Slava Kot

Румыния объявила, что останавливает на временный период проезд легковых и грузовых автомобилей из Украины. Причиной такого решения стало ухудшение погодных условий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Государственная пограничная служба Украины.

Румыния закрыла въезд автотранспорта из Украины: какая причина

Пропускной пункт. Фото из открытых источников

Из-за обильных снегопадов дорожная полиция Румынии объявила, что закрыла въезд для транспортных средств из Украины на трех пропускных пунктах.


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"В связи с ухудшением погодных условий румынская сторона временно прекратила пропуск через государственную границу грузовых автомобилей. Кроме того, дорожная полиция Румынии запретила проезд всех транспортных средств от пунктов пропуска "Дьяковцы-Раковец", "Порубно-Сирет" и "Красноильск-Возраст де Сус", — говорится в заявлении от Государственной пограничной службы Украины.

Отмечено, что дороги в направлении городов Сирет и Сучава находятся в неудовлетворительном состоянии из-за снежных заносов. Государственная пограничная служба Украины просит учесть эту информацию при планировании поездки в соседнюю страну. Известно, что в Румынии закрыто 29 национальных дорог из-за ухудшения погодных условий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что муниципальные чиновники создали мошенническую схему и таким образом во время войны смогли заработать миллионы евро на украинских беженцах. Полиция Румынии подозревает около 200 человек, которые были вовлечены в этой схеме.

Также "Комментарии" писали, что в украинские беженцы в Европе должны сдать тест по языку. Такое законодательство действует на территории Литвы. Для лиц, прибывших в страну и ищущих работу, необходимо знать литовский язык.



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Источник: https://www.facebook.com/DPSUkraine/?locale=uk_UA
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