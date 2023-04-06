Румыния закрыла въезд автотранспорта из Украины: какая причина

Румыния объявила, что останавливает на временный период проезд легковых и грузовых автомобилей из Украины. Причиной такого решения стало ухудшение погодных условий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Государственная пограничная служба Украины.



Пропускной пункт. Фото из открытых источников

Из-за обильных снегопадов дорожная полиция Румынии объявила, что закрыла въезд для транспортных средств из Украины на трех пропускных пунктах.

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"В связи с ухудшением погодных условий румынская сторона временно прекратила пропуск через государственную границу грузовых автомобилей. Кроме того, дорожная полиция Румынии запретила проезд всех транспортных средств от пунктов пропуска "Дьяковцы-Раковец", "Порубно-Сирет" и "Красноильск-Возраст де Сус", — говорится в заявлении от Государственной пограничной службы Украины.

Отмечено, что дороги в направлении городов Сирет и Сучава находятся в неудовлетворительном состоянии из-за снежных заносов. Государственная пограничная служба Украины просит учесть эту информацию при планировании поездки в соседнюю страну. Известно, что в Румынии закрыто 29 национальных дорог из-за ухудшения погодных условий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что муниципальные чиновники создали мошенническую схему и таким образом во время войны смогли заработать миллионы евро на украинских беженцах. Полиция Румынии подозревает около 200 человек, которые были вовлечены в этой схеме.

Также "Комментарии" писали, что в украинские беженцы в Европе должны сдать тест по языку. Такое законодательство действует на территории Литвы. Для лиц, прибывших в страну и ищущих работу, необходимо знать литовский язык.