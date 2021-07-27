Рост потока туристов в Украину из стран Персидского залива почти в три раза – эксперт

Действительно, есть рост потока туристов в Украину из стран Персидского залива, причем почти в три раза. Об этом заявил экс-министр курортов и туризма Крыма, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев.



Александр Лиев (фото из открытых источников)

"Это связано с упрощением визового режима и налаживанием регулярного авиасообщения. В общем, Саудовская Аравия была достаточно закрытая страна длительное время. Въезд и выезд был довольно ограничен и в принципе, таким остается до сих пор. Однако изменения происходят — и страна постепенно начинает открываться для внешнего мира", — считает Александр Лиев.

По его словам, хотя многие страны все еще закрыты для Саудовской Аравии, Украина уже нет.

"Я уверен, что туристическая Украина только начинает открываться для стран Персидского залива, большие туристические потоки впереди и к этому надо готовиться. Здесь речь и о сервисе и о качестве — попробуйте найти гида с арабским языком во Львове или Киеве, уже молчу о Черновцах или Дрогобыче. Заведения с халяльной едой. Отели с местом для Намаза (молитвы). Безалкогольную, семейную атмосферу. Биде в уборных... Да, туристы из этих стран состоятельные и тратят много, но они привередливые и потребности имеют особые. Это интересный вызов для турбизнеса Украины, очередной "волшебный пендель", – добавил эксперт.

Напомним, двое немецких велотуристов, которые считали Украину частью Европейского Союза (ЕС) и незаконно пересекли границу, сейчас направляются в Киев. По информации журналистов, украинские пограничники после проверки документов и уточнения обстоятельств ситуации отпустили Морица Геллера и Мориса Гебгарда назад в Польшу, после чего велосипедисты въехали в Украину снова. Но на этот раз легально, перейдя границу через пункт пропуска.





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