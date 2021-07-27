Рост потока туристов в Украину из стран Персидского залива почти в три раза – эксперт

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Ольга Чародий
Действительно, есть рост потока туристов в Украину из стран Персидского
залива, причем почти в три раза. Об этом заявил экс-министр курортов и туризма
Крыма, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев.
Александр Лиев (фото из открытых источников)
По его словам, хотя многие страны все еще закрыты
для Саудовской Аравии, Украина уже нет.
Напомним, двое немецких велотуристов, которые считали Украину частью Европейского Союза (ЕС) и незаконно пересекли границу, сейчас направляются в Киев. По информации журналистов, украинские пограничники после проверки документов и уточнения обстоятельств ситуации отпустили Морица Геллера и Мориса Гебгарда назад в Польшу, после чего велосипедисты въехали в Украину снова. Но на этот раз легально, перейдя границу через пункт пропуска.
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Ната
сегодня, 22:11
Секс туризм процветает, арабы прекрасно владеют английским, а биде , также не везде в Европе . Для намаза нужен коврик и желание