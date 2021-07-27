logo
Русский Українська

BTC/USD

38048.71

ETH/USD

2242.49

LTC/USD

133.64

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Рост потока туристов в Украину из стран Персидского залива почти в три раза – эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Рост потока туристов в Украину из стран Персидского залива почти в три раза – эксперт

Многие страны все еще закрыты для Саудовской Аравии, Украина уже нет

сегодня, 22:13
Автор:

Ольга Чародий

Действительно, есть рост потока  туристов в Украину из стран Персидского залива, причем почти в три раза. Об этом заявил экс-министр курортов и туризма Крыма, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев.

Рост потока туристов в Украину из стран Персидского залива почти в три раза – эксперт

Александр Лиев (фото из открытых источников)

"Это связано с упрощением визового режима и налаживанием регулярного авиасообщения. В общем, Саудовская Аравия была достаточно закрытая страна длительное время. Въезд и выезд был довольно ограничен и в принципе, таким остается до сих пор. Однако изменения происходят — и страна постепенно начинает открываться для внешнего мира", — считает Александр Лиев.

По его словам, хотя многие страны все еще закрыты для Саудовской Аравии, Украина уже нет.

"Я уверен, что туристическая Украина только начинает открываться для стран Персидского залива, большие туристические потоки впереди и к этому надо готовиться. Здесь речь и о сервисе и о качестве — попробуйте найти гида с арабским языком во Львове или Киеве, уже молчу о Черновцах или Дрогобыче. Заведения с халяльной едой. Отели с местом для Намаза (молитвы). Безалкогольную, семейную атмосферу. Биде в уборных... Да, туристы из этих стран состоятельные и тратят много, но они привередливые и потребности имеют особые. Это интересный вызов для турбизнеса Украины, очередной "волшебный пендель", – добавил эксперт.

Напомним, двое немецких велотуристов, которые считали Украину частью Европейского Союза (ЕС) и незаконно пересекли границу, сейчас направляются в Киев. По информации журналистов, украинские пограничники после проверки документов и уточнения обстоятельств ситуации отпустили Морица Геллера и Мориса Гебгарда назад в Польшу, после чего велосипедисты въехали в Украину снова. Но на этот раз легально, перейдя границу через пункт пропуска.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Comments.ua
Теги:
comments

Обусуждения

Ната

сегодня, 22:11

Секс туризм процветает, арабы прекрасно владеют английским, а биде , также не везде в Европе . Для намаза нужен коврик и желание

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ