Российского актера выдворили из Украины и закрыли въезд

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Владимир Лавский
Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
В то же время человек наотрез отказывался признать посещения аннексированной Россией украинской территории. Но и объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.
Как результат, пограничники отказали ему во въезде и вынесли решение о трехлетнем запрете на въезд в Украину. Сейчас россиянина вернули обратным рейсом в Беларусь.
Как ранее сообщали "Комментарии", раскрыто содержание завещания Армена Джигарханяна.
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