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Раскрыто содержание завещания Армена Джигарханяна

Почти все наследство Джигарханяна достанется приемному сыну

сегодня, 01:36
Автор:

Владимир Лавский

Единственным наследником народного артиста СССР Армена Джигарханяна, согласно завещанию, является его приемный сын Степан. Об этом 14 ноября со ссылкой на источник в окружении актера стало известно журналистам "Известий".

Раскрыто содержание завещания Армена Джигарханяна

По данным источника, ранее артист составлял завещание, в котором упоминал свою ныне бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, однако позднее его отменил.

"Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет", — подчеркнул собеседник агентства.

В то же время Пятый канал со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна сообщил, что завещания актер не оставил. Однако подтвердил, что единственным наследником покойного Джигарханяна действительно является Степан, сын его первой супруги Татьяны Власовой.

Как ранее сообщали "Комментарии", вторая жена артиста заявила, что для нее он умер еще три года назад. 


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Источник: https://iz.ru/1087294/2020-11-15/raskryto-soderzhanie-zaveshchaniia-armena-dzhigarkhaniana
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