Жена Джигарханяна - о смерти актера: "Для меня он умер уже три года назад"

Бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цимбалюк-Романовская сообщила, что для нее не стало артиста еще после их развода. Об этом она заявила в интервью "Комсомольской правде". Напомним, сегодня утром стало известно о смерти актера.

- Мне сообщили о смерти Армена Борисовича утром журналисты. Но для меня он умер три года, когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним. Ведь он был со мной почти половину моей жизни, — призналась нам Виталина Цымбалюк-Романовская. – Повторюсь: для меня Армена Борисовича не стало три года назад (осенью 2017 года случился разлад в семье народного артиста, друзья увезли его из дома, где он жил с Виталиной, после этого был скандальный развод, суды и уголовные дела – Ред.), — сказала пианистка.

По мнению Цимбалюк-Романовской, артист не заслужил такой жизни, как в последние годы.

"Он не заслужил такой жизни, которую ему пришлось вести последние годы. Он никогда не хотел доживать. Для него это было унизительно. Он хотел полноценно жить. Он – артист. Ему было важно оставаться на виду, быть востребованным. Окружение его лишило этого. Он бы мог жить дольше…", — заявил Цимбалюк.

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