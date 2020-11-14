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Жена Джигарханяна - о смерти актера: "Для меня он умер уже три года назад"

Бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цимбалюк-Романовская прокомментировала смерть мужа

сегодня, 17:46
Автор:

Владимир Лавский

Бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цимбалюк-Романовская сообщила, что для нее не стало артиста еще после их развода.  Об этом она заявила в интервью "Комсомольской правде".  Напомним, сегодня утром стало известно о смерти актера. 

Жена Джигарханяна - о смерти актера: "Для меня он умер уже три года назад"

- Мне сообщили о смерти Армена Борисовича утром журналисты. Но для меня он умер три года, когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним. Ведь он был со мной почти половину моей жизни, — призналась нам Виталина Цымбалюк-Романовская. – Повторюсь: для меня Армена Борисовича не стало три года назад (осенью 2017 года случился разлад в семье народного артиста, друзья увезли его из дома, где он жил с Виталиной, после этого был скандальный развод, суды и уголовные дела – Ред.), — сказала пианистка. 

По мнению Цимбалюк-Романовской, артист не заслужил такой жизни, как в последние годы.

"Он не заслужил такой жизни, которую ему пришлось вести последние годы. Он никогда не хотел доживать. Для него это было унизительно. Он хотел полноценно жить. Он – артист. Ему было важно оставаться на виду, быть востребованным. Окружение его лишило этого. Он бы мог жить дольше…", — заявил Цимбалюк. 

Как ранее сообщали "Комментарии", умерла вдова Валерия Лобановского. 



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Источник: https://www.crimea.kp.ru/daily/21712087.5/4321638/?utm_campaign=internal&utm_medium=section__page%3D1&utm_source=quote_preview&utm_term=5
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