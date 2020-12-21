Российское ядерное оружие в Крыму: что делать Украине

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Министр обороны Украины Андрей Таран завил,
что в настоящее время на территории временно оккупированного Крымского
полуострова Российская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного
оружия. "Комментарии" спросили экспертов, действительно ли это возможно, как
этому можно (и можно ли) помешать.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт по национальной безопасности и обороне
Украинского института будущего Ираклий Джанашия уверен: на данный момент
абсолютно логично утверждать, что ядерное оружие уже продолжительное время
находится на территории Крыма.
"Взгляните на ситуацию с точки зрения
оккупанта: "А почему оно там не должно находиться? "Крым наш", делаем, что
хотим на своей территории"… Тем более, в оккупированном Крыму уже давно
появилась ракетное вооружение, — подчеркивает эксперт. — И я сейчас не о ПВО, а
о ракетах тактического, оперативно-тактического и стратегического назначения.
Уже почти два года в Крыму стоят развернутые Искандеры-М (дальность стрельбы до
Ираклий Джанашия считает, что размещение на
крымском полуострове ядерного оружия — это не что-то из ряда вон выходящее, а
что-то естественное, чего мы должны были ожидать от россиян по умолчанию.
"Например, что они восстановят (или уже
восстановили) старую заброшенную полуразрушенную советскую инфраструктуру шахт
для ядерных ракет. В будущем очень вероятно, что в Крым завезут и "Тополи" с
дальностью пуска ракет 10-16 тыс. км. А может и уже завезли… И делать из этого
сейчас сенсацию как минимум глупо — это выставляет Минобороны Украины не в
лучшем виде. Обычно такие заявления делаются только для привлечения внимания",
— говорит эксперт.
По его мнению, ядерное оружие в Крыму
необходимо РФ как сдерживающий фактор от НАТО. Оккупанты решили превратить Крым
в помесь крепости и непотопляемого авианосца.
"Но применение ядерного оружия остается крайне
маловероятным, — продолжает Ираклий Джанашия. — Россия, как и все, боится
открыть этот ящик Пандоры. А если вспомнить, что финансы, бизнес и семьи
российских элит на сегодняшний день находятся как раз на европейских
территориях, на которые нацелены ядерные ракеты, то элиты самолично
заинтересованы в нивелировании самой возможности возникновения ситуации, где
ядерное оружие могло бы быть применено".
Комментируя возможные действия Украины этой
ситуации, эксперт задается вопросами: "А мы можем что-либо в этом случае
сделать? И станем ли?"
Ираклий Джанашия резюмирует: "Наверное, нам
стоит привыкнуть к мысли, что дальше раздутых щек и громких политических
заявлений ради самопиара наше военное и политическое руководство никогда не
зайдет".
Ветеран, военный и политический эксперт директор
Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко
обращает внимание, что РФ в своей риторике часто прибегает к непрямым ядерным
угрозам.
"Кремль использует стратегию постоянного
балансирования на грани ядерной войны. Тем самым РФ создает напряжение и
раздражение у своих оппонентов. Зарождая в них мысль: пусть уже эти россияне
получат, что хотят, лишь бы успокоились. Для этого нередко используется
управляемая утечка информации, — отмечает Юрий Кочевенко. – Неофициальные источники
сообщают о якобы каких-то авариях на ядерных объектах в РФ, о неких ядерных
испытаниях (удачных и неудачных). Создавая у стран условного коллективного
Запада ощущение реальной угрозы. Типа "я дурак, я могу выстрелить". Чтобы пошли
на уступки".
Эксперт подчеркивает, что в данный момент он
не является действующим офицером и не имеет доступа к гостайне. Но допускает,
что разведывательная информация, на которую опирается в своих высказываниях о
ядерном оружии в Крыму украинский министр обороны Андрей Таран, может быть
следствием управляемой утечки.
"То, что РФ превращает Крымский полуостров,
который мог бы быть туристической Меккой, в военную базу, в непотопляемый
авианосец, — свершившийся факт. Единственное, чего не хватает – ядерного
оружия. Пойдет ли на это Россия? С военной точки зрения размещать ракеты именно
там нет смысл. Но с точки зрения провокации и давления на Запад – вполне
возможно", — считает Юрий Кочевенко.
Как сообщалось, суд
в Гааге занялся преступлениями на Донбассе и в Крыму. Озвучены прогнозы.
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