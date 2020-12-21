Российское ядерное оружие в Крыму: что делать Украине

Министр обороны Украины Андрей Таран завил, что в настоящее время на территории временно оккупированного Крымского полуострова Российская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия. "Комментарии" спросили экспертов, действительно ли это возможно, как этому можно (и можно ли) помешать.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Россия, как и все, боится открыть этот ящик Пандоры"

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия уверен: на данный момент абсолютно логично утверждать, что ядерное оружие уже продолжительное время находится на территории Крыма.

"Взгляните на ситуацию с точки зрения оккупанта: "А почему оно там не должно находиться? "Крым наш", делаем, что хотим на своей территории"… Тем более, в оккупированном Крыму уже давно появилась ракетное вооружение, — подчеркивает эксперт. — И я сейчас не о ПВО, а о ракетах тактического, оперативно-тактического и стратегического назначения. Уже почти два года в Крыму стоят развернутые Искандеры-М (дальность стрельбы до 500 км ), которые, между прочим, являются ядерными носителями. К тому же, уже сейчас РФ разрабатывает двухступенчатую ракету под Искандер с дальностью пуска до 5500 км . А наше руководство только сейчас спохватилось?"

Ираклий Джанашия считает, что размещение на крымском полуострове ядерного оружия — это не что-то из ряда вон выходящее, а что-то естественное, чего мы должны были ожидать от россиян по умолчанию.

"Например, что они восстановят (или уже восстановили) старую заброшенную полуразрушенную советскую инфраструктуру шахт для ядерных ракет. В будущем очень вероятно, что в Крым завезут и "Тополи" с дальностью пуска ракет 10-16 тыс. км. А может и уже завезли… И делать из этого сейчас сенсацию как минимум глупо — это выставляет Минобороны Украины не в лучшем виде. Обычно такие заявления делаются только для привлечения внимания", — говорит эксперт.

По его мнению, ядерное оружие в Крыму необходимо РФ как сдерживающий фактор от НАТО. Оккупанты решили превратить Крым в помесь крепости и непотопляемого авианосца.

"Но применение ядерного оружия остается крайне маловероятным, — продолжает Ираклий Джанашия. — Россия, как и все, боится открыть этот ящик Пандоры. А если вспомнить, что финансы, бизнес и семьи российских элит на сегодняшний день находятся как раз на европейских территориях, на которые нацелены ядерные ракеты, то элиты самолично заинтересованы в нивелировании самой возможности возникновения ситуации, где ядерное оружие могло бы быть применено".

Комментируя возможные действия Украины этой ситуации, эксперт задается вопросами: "А мы можем что-либо в этом случае сделать? И станем ли?"

Ираклий Джанашия резюмирует: "Наверное, нам стоит привыкнуть к мысли, что дальше раздутых щек и громких политических заявлений ради самопиара наше военное и политическое руководство никогда не зайдет".

"Кремль использует стратегию постоянного балансирования на грани ядерной войны"

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко обращает внимание, что РФ в своей риторике часто прибегает к непрямым ядерным угрозам.

"Кремль использует стратегию постоянного балансирования на грани ядерной войны. Тем самым РФ создает напряжение и раздражение у своих оппонентов. Зарождая в них мысль: пусть уже эти россияне получат, что хотят, лишь бы успокоились. Для этого нередко используется управляемая утечка информации, — отмечает Юрий Кочевенко. – Неофициальные источники сообщают о якобы каких-то авариях на ядерных объектах в РФ, о неких ядерных испытаниях (удачных и неудачных). Создавая у стран условного коллективного Запада ощущение реальной угрозы. Типа "я дурак, я могу выстрелить". Чтобы пошли на уступки".

Эксперт подчеркивает, что в данный момент он не является действующим офицером и не имеет доступа к гостайне. Но допускает, что разведывательная информация, на которую опирается в своих высказываниях о ядерном оружии в Крыму украинский министр обороны Андрей Таран, может быть следствием управляемой утечки.

"То, что РФ превращает Крымский полуостров, который мог бы быть туристической Меккой, в военную базу, в непотопляемый авианосец, — свершившийся факт. Единственное, чего не хватает – ядерного оружия. Пойдет ли на это Россия? С военной точки зрения размещать ракеты именно там нет смысл. Но с точки зрения провокации и давления на Запад – вполне возможно", — считает Юрий Кочевенко.

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