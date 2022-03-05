Российско-украинская война: промежуточные выводы и прогнозы

Битва за Украину продолжается десятый день. Россия обстреливает мирные города, лишает их света, тепла и воды. Захватила ЧАЭС, наносит удары и по Запорожской АЭС.

Российско-украинская война (фото из открытых источников)

Какие выводы можно сделать на данный момент? Почему нельзя объявить Путина – военным преступником, РФ – государством-террористом? Закрыть небо над Украиной? Вышвырнуть Россию из Совбеза ООН? О каких переговорах с безумцем может идти речь? Издание "Комментарии" обратилось с этими вопросами к Юрию Смелянскому – эксперту по вопросам временно оккупированных территорий.

"На мой взгляд, первый и самый главный вывод на данный момент – украинское гражданское общество состоялось как украинская политическая нация! Это тот фактор, который в силу своей психологии не понимают и, соответственно, не могут учитывать российские оккупанты и их руководители. И это то, что делает Украину сильнее, гораздо более крупного по численности врага", — отметил Смелянский.

Также эксперт подчеркнул, что война будет продолжаться, пока Кремль не будет вынужден признать, что не достиг свих определенных целей.

"Второй вывод. Были правы те эксперты, гражданские активисты, которые все 8-мь лет войны твердили о том, что Кремль, начиная в 2014 году войну против Украины, формулировал определенные цели (контроль над Украиной). И пока эти цели не будут достигнуты, или Кремль не будет вынужден признать, что достижение этих целей невозможно – война будет продолжаться", — считает он.

По словам эксперта, Россия не ожидала такого сопротивления и просчиталась в своих планах захвата украинских территорий.

"Третий вывод. Судя по происходящим событиям, оккупанты в очередной раз просчитались, планируя войну против Украины, против украинского народа. Выход в войне существует только один – изгнать оккупанта со своей земли. К сожалению, для Украины не существует никаких других вариантов. Или мы на своей земле побеждаем агрессора, или мы опять попадаем в российское рабство", — отмечает Юрий Смелянский.

Еще эксперт рассказал про российскую элиту и что "свержение царя" не будет означать автоматическое прекращение войны в Украине.

"На российские элиты мы, в основном, смотрим с точки зрения своего понимания сути элиты. В той модели государственных отношений, которая сложилась в РФ, путь в "российскую элиту" открывает кремлевское руководство. Другими словами, они там все подельники, соучастники. И в "списке российской элиты" ты находишься до тех пор, пока в кремле нет сомнения в твоей лояльности. Такая модель затрудняет, но не исключает "дворцовый переворот", "свержение царя". Вот только результат такого переворота не означает автоматического прекращение войны против Украины", — считает Смелянский.

По его словам, с помощью переговоров с россиянами действительно можно достичь мира и решения гуманитарных проблем, но есть нюансы.

"Проблема в том, что договариваться с россиянами – это обманывать самих себя. Но пробовать, вероятно, надо. Наиболее эффективными переговоры с россиянами станут в тот момент, когда у РФ закончатся солдаты. И то не факт. Ведь есть еще ядерный фактор. В этом контексте следует вспомнить интервью главного террориста планеты В. Путина, в котором четыре года назад он сказал, что Россия имеет право иметь всё то, что имеют другие и никто не должен мешать достижению такой цели. В этом интервью еще прозвучала фраза: "Зачем нужен мир, в котором нет России". А по убеждению кремля, требование прекратить войну в Украине есть фактом ликвидации России, так как у России есть в Украине "интересы, и она имеет на них право"", — подчеркнул эксперт.

Касательно исключения Российской Федерации из Совбеза ООН, Юрий Смелянский отметил, что цели создания ООН полностью противоречат с действиями РФ в Украине. И не только в Украине. Вот только механизма исключения не существует. Тем более исключения государства с одним из крупнейших ядерных потенциалов в мире.

"Приведение состава ООН в соответствие с целями этой международной организации возможно только после проигрыша России в войне против Украины. Как и привлечение к суду Путина, как физического лица; коллективного российского Путина как агрессора, террориста, убийцу, грабителя и мародера", — рассказал эксперт.

Еще сейчас остро поднимается вопрос относительно "закрытия неба" в Украине, ведь это очень поможет нам в отражении российской агрессии. Но западные партнеры не спешат это делать, потому что не хотят ввязываться в конфликт с РФ, их в данном случае, как отмечает Смелянский, может пугать ядерный статус страны.

"Сможем ли мы убедить наших партнеров в правильности, своевременности и необходимости "закрыть украинское небо" покажет время. Скорее всего нам придется закрывать его самими и просить о дополнительных поставках необходимого вооружения", — считает эксперт.

По его словам, Кремль также просчитался в том, что Украина получит высокий уровень поддержки множества стран.

"В начале 90-х нам сложно было в национальном масштабе понимать, что происходил геноцид народов, которые находились в составе Югославии и желали получить независимость. А таких конфликтов во второй половине ХХ века, в том числе после развала СССР происходило немало. Такова реальность в мире, что в каждом государстве национальное общество воспринимает происходящее в мире исходя из собственной системы координат. На это, в том числе, и был сделан расчет в Кремле. Уровень поддержки Украины в мире является примером еще одного просчета в российском военном планировании", — отметил Смелянский.

Эксперт говорит, что те преступления, которые российская военщина совершает на территории Украины, являются иллюстрацией реальной сути российского государства. Российского государства, которое есть "корнем зла" для всего человечества.

Также он отметил, что третий и последующие раунды российско-украинских переговоров могут не принести позитивного результата

"До тех пор, пока кремлевское руководство не поймет, что у них нет ресурсов для продолжения войны в Украине, пока кремлевское руководство не останется без солдат. Развитие дальнейшей ситуации зависит от действий ВСУ; от сопротивления оккупантам, которое оказывают и будет оказывать украинский народ; от количества уничтоженных на украинской земле оккупантов", -подытожил Юрий Смелянский.

Еще он отметил, что сейчас Крымский полуостров выполняет основную, по сути, единственную свою функцию, для реализации которой и был оккупирован.

"Крым – это плацдарм для осуществления дальнейшей оккупации территории Украины. Созданная за 8-мь лет оккупации военная группировка двигается с юга по территории Украины. В Крыму создана инфраструктура обеспечения для продвижения войск агрессора по украинской территории. Ликвидация сил агрессора – это и инструмент восстановления территориальной целостности Украины в довоенных границах. Удачи нам всем!", — сказал эксперт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что зарубежные партнеры не закрываютнебо над Украиной: стоит ли искать "зраду".

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