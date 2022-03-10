Российско-украинская война и "денацификация" от Путина: почему это стало возможным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал желание президента России Владимира Путина "денацифицировать" украинский народ. Глава украинского государства заявил, что в данном случае – это уничтожение нации. Почему такое вообще стало возможным в XXI веке?

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путина и РФ могут признать военными преступниками

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поясняет:

"По логике Путина, речь идет о полном уничтожении нации. Его фразы в стиле "окончательное решение украинского вопроса" перекликаются с заявлениями руководства гитлеровской Германии, но в отношении евреев – во время Второй мировой войны. Да и вообще многие заявления и действия нынешнего руководства России – словно калька с фашистской Германии".

По мнению эксперта, подобное стало возможным, потому что Путину это позволили.

"Запад закрывал глаза на его мюнхенскую речь (была произнесена на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года и фактически обрисовала геополитические амбиции в построении российской неоимперии – прим. ред.), на захваты территорий в Грузии. На Крым, на Донбасс. Реакция была, но далеко не такая жесткая, какой следовало реагировать на такого рода преступления. В итоге Путин решил, что может себе позволить и полномасштабное вторжение в Украину, – поясняет Татьяна Попова. – Могут ли Россию признать государством-террористом? Не знаю. Но Путина и РФ вполне могут признать военными преступниками. Судя по тому, что творят россияне – и как на это реагирует Запад в целом и Гаага в частности".

На Западе понимают, как только падет Украина, Россия станет уже их проблемой

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник уверен, что трагедия, которую мы сейчас переживаем, стала возможной, потому что западные страны, как и накануне Второй мировой войны, пытались умиротворить агрессора.

"Все помнят Мюнхенский сговор, когда 30 сентября 1938 года главы правительств Германии, Италии, Великобритании и Франции подписали соглашение, подразумевавшее отторжение от Чехословакии пограничной Судетской области с преобладающим немецким населением и передачу ее Германии. То есть, вместо того, чтобы остановить фашистскую Германию буквально в начале ее разворачивающейся агрессии, западные лидеры решили ей потакать. То же самое происходило с путинской Россией. И в 2008, когда та напала на Грузию. И с 2014-го, когда РФ начала гибридную войну против Украины, открытая фаза которой наступила в феврале 2022-го", – поясняет эксперт.

По его словам, теперь Запад вынужден реагировать жестко, вынужден перестраиваться. Ведь там понимают, что как только падет Украина, Россия станет уже их проблемой. Что Россия не остановится. Впрочем, даже сейчас Запад пасует – и небо над Украиной остается открытым для российских ракет и авиации.

"Увы, но коллективный Запад сделал и делает те же ошибки, что в свое время Чемберлен и другие, – отмечает Николай Мельник. – Россию, безусловно, могут признать государством-террористом, агрессором №1 в мире. Но для этого нужна политическая воля. И нужно объединение всего цивилизованного мира вокруг Украины – и против России".

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