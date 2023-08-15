Российский депутат собрался возрождать независимую "Смоленскую республику": подробности

Как передает портал "Комментарии", российский депутат-беглец Владислав Живица на пресс-конференции в Варшаве объявил о старте движения за независимость его родной Смоленской области от Российской Федерации.

Владислав Живица. Фото из открытых источников

Российского депутата в его намерениях поддерживает член Координационного Совета Беларуси в экзиле Ян Рудзик. Спикеры рассказали, что именно в Варшаве будет развиваться их движение, которое должно перерасти в политическую организацию единомышленников, которые готовы бороться за самостоятельность Смоленщины в тесном союзе с будущей Беларусью – Смоленского Республиканского центра.

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Участники пресс-конференции отметили, что они видят Смоленскую государственность в союзе с демократической Беларусью, которая возродится после падения режима Лукашенко. Также отмечается, что Смоленщина настроена на более плотное сотрудничество с другими государствами, которые вышли из истоков Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Живица подчеркнул, что их движение не будет останавливаться на одних заявлениях, а перейдет к конкретным шагам, одним из которых будет создание боевого подразделения сторонников независимости Смоленской республики. Бойцы войдут в состав белорусского полка имени Калиновского, который активно поддерживает украинский народ в войне против России.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Живица – единственный действующий депутат регионального парламента в РФ, который публично инициировал запуск движения за независимость своего региона.

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