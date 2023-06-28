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Российские военные корабли приблизились к побережью Тайваня: подробности

Приближение российских военных кораблей к побережью Тайваня могло быть провокацией

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Два российских военных корабля были замечены у восточного побережья Тайваня. Они направились в сторону тайваньской военно-морской базы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Российские военные корабли приблизились к побережью Тайваня: подробности

Тайвань. Фото: twitter.com/MoNDefense

Как только кораблей ВМС РФ были зафиксированы, Тайвань направил свои самолеты и корабли для наблюдения, а также активировал береговой ракетный комплекс.


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Как рассказали в тайваньском Минобороны, два фрегата двинулись в северном направлении у восточного побережья острова.

Затем российские корабли "покинули нашу зону реагирования в юго-восточном направлении у портового города Суао, где находится крупная тайваньская военно-морская база".

Отмечается, что вчера отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ зашел в южную часть Филиппинского моря для выполнения задач в рамках дальнего морского перехода. 

Читайте также на портале "Комментарии" — первые лица Китая не прекращаю открыто намекать о том, что рассматривают военный сценарий захвата Тайваня, как один из основных. Так, глава МИД Китая Цинь Ган во время выступления на международном форуме по модернизации в Шанхае заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая.

Также издание "Комментарии" сообщало – лучший способ предотвратить попытки Китайской Народной Республики (КНР) захватить Тайвань – не дать РФ победить в Украине. Такое заявление сделал председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам США конгрессмен-республиканец Майкл Маккол. Между тем, КНР постоянно проводит военные учения вблизи Тайваня, вызывая серьезные опасения со стороны Штатов. Что и почему происходит сейчас вокруг Тайваня и вообще в Тихоокеанском регионе? Как на это влияет российско-украинская война? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/taiwan-says-it-spots-two-russian-warships-off-its-east-coast-2023-06-27/
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