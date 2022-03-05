Российские оккупанты в Энергодаре заблокировали мэрию (ВИДЕО)

В Энергодаре (Запорожская область), где расположена АЭС, ситуация остается обостренной, поскольку российские военные вошли в город и ночью, как оказалось, пролезли в здание мэрии и заблокировали вход. Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава города Энергодар Дмитрий Орлов.

Оккупанты в Энергодаре заблокировали мэрию (фото из открытых источников)

"Городские власти в полном составе пришли на работу, но попасть в здание мэрии мы не смогли. Оккупанты заперли дверь", — отметил он.

Дмитрий Орлов отметил, что сейчас вместе остальными сотрудниками будет искать другое место для работы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в оккупации. Но несмотря на все, Энергодар был и остается Украиной.

На кадрах видно, что оккупанты разбили окно на входной двери.

Напомним, что 3 марта, около 100 единиц военной техники россиян зашли в город Энергодар, жители пытались оказывать сопротивление, на блокпостах продолжался бой. Захватчики открывали огонь по мирному населению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что городской голова Энергодара Дмитрий Орлов проинформировал, что на территории города после обстрелов российских оккупантов уже нет водоснабжения, в некоторых микрорайонах отсутствует электрическое освещение.

Читайте также, что на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что пожар на территории Запорожской АЭС в городе Энергодар был ликвидирован. Там ночью в результате обстрелов российских оккупантов произошел пожар. Сотрудники станции ночью отключили 3-й энергоблок, из 6 энергоблоков работает один. Возгорание произошло в помещении учебно-тренировочного корпуса, там горели три верхних этажа пятиэтажного здания.

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