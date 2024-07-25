Российские неонацисты взяли ответственность за убийство Фарион: что говорят в полиции

Правоохранители проверяют информацию, распространяемую российскими СМИ, об убийстве Ирины Фарион, в частности о заявлении представителя российского неонацистского движения, взявшего на себя ответственность за это преступление. Об этом сообщила представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская в комментарии для Общественного.

Ирина Фарион

По ее словам, вчера, 24 июля, во время мониторинга соцсетей была обнаружена информация об убийстве Ирины Фарион. Добровольская отметила, что сейчас изучается, может ли она быть полезной для следствия.

При этом известно, что вечером 24 июля российский Telegram-канал "Астра", позиционирующий себя как "независимое издание без цензуры", опубликовал заявление, что представитель неонацистского движения NS/WP (National-Socialism/White Power) в России взял на себя ответственность за убийство Ирины Фарион. Телеграмм-канал также опубликовал видео продолжительностью 10 секунд, где слышен крик женщины.

NS/WP расшифровывается как National-Socialism/White Power. Российские паблики называют ее "неонацистской". В самом Telegram-канале NS/WP ролика нет, но он публикует ссылку на другой канал ODERINT DUM METUANT. В этом канале опубликован почти 4-минутный ролик с текстом "манифеста" и якобы кадрами убийства Фарион.

В "манифесте" обещают наказать всех, кто "продавал страну после Майдана" и что "с этого дня начинается белая революция".

"Я беру на себя ответственность за убийство вредительницы и расовой предательницы Ирины Фарион. Мы доберемся до врагов украинцев", — говорится в заявлении.









Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что подготовка к убийству языковеда длилась минимум месяц. Следствие считает, что это было заказное убийство, и что исполнителем является мужчина, которого сейчас разыскивает полиция. Свидетели указывают именно на него. Правоохранители также предполагают, что у него могут быть подельники, однако подробности их роли в преступлении пока не разглашают.

21 июля правоохранители объявили в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион. Ему примерно 20 лет, он худощавого телосложения, ростом около 170-180 см.



