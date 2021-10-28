Российские миротворцы на Донбассе: эксперты рассказали, ждать ли «голубые каски»

Группировки "ДНР" и "ЛНР" могут публично призвать Россию ввести свои миротворческие войска на Донбасс. Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" со ссылкой на источники. Насколько высока вероятность такого развития событий? Почему это может (не может) произойти именно сейчас? Как следует реагировать Украине? Как – мировому сообществу? В интервью изданию "Комментарии" тему помогли раскрыть наши эксперты.

Российские миротворцы. Фото: verelq.am

Шансы на введение "миротворческих сил" со стороны РФ в ОРДЛО – нулевые

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш не исключает, что в информационном пространстве призывы к вводу российских "миротворцев" в ОРДЛО могут звучать. Но не из уст главарей "республик".

"Подобные призывы уже были когда-то. Как и призывы к референдуму о присоединении к РФ. Но я не вижу некой критической точки кипения глупости в РФ, чтобы реализовать эти призывы, – поясняет Сергей Гармаш. – Всё международное сообщество расценит такие "миротворческие силы" как открытую интервенцию на территорию Украины. И никаких "поводов" для этого (типа "защита российских граждан") не будут приняты во внимание. Ведь даже официальная позиция России – ОРДЛО является территорией Украины".

Да и в Донецке с Луганском "власти", по мнению эксперта, не настолько глупы, чтобы такими обращениями, подставлять своих московских хозяев. Ставить их в неудобное положение. Поскольку однозначно поступит отказ. И это будет расценено местным пророссийским населением как негативный факт.

"А поговорить о гипотетическом вводе российских "миротворцев" могут. Но это информационная провокация – не более. Сейчас шансы на введение "миротворческих сил" со стороны РФ в ОРДЛО я оцениваю, как нулевые", – резюмирует Сергей Гармаш.

Цель блефа оккупационных администраций России — заставить Украину, ОБСЕ, Францию, Германию принять "субъектность" так называемых "республик"

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", уверен, что мы видим очередной блеф оккупационных администраций России.

"Он рассчитан на изменение повестки и ближайшей встречи в ТКГ, и в рамках вероятной встречи "нормандской четверки". Главная цель – заставить Украину, ОБСЕ, Францию Германию принять "субъектность" т.н. "республик", созданных на оккупированных украинских территориях Россией", – отмечает Петр Бурковский.

По его словам, блефом такие заявления являются по, как минимум, двум причинам.

"Первое: Россия является членом ОБСЕ и поэтому вынуждена признавать принадлежность оккупированных территорий Украине. Без согласия Украины никаких незамаскированных вооруженных сил РФ не может быть в ОРДЛО. Второе: такие заявления – просто пропагандистская работа России на оккупированных территориях. Раздали паспорта, свозили на выборы, а теперь обещают "миротворцев". Люди в ОРДЛО с 2014 года знакомы с этими "миротворцами". И чем дальше, тем меньше желающих жить в таком подвешенном состоянии. То есть, это просто вброс, чтобы взбодрить любителей Путина и "русского мира". Не более того", – заключает аналитик.

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