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Российские бомбардировщики взяли курс "на территорию НАТО": как отреагировали в Альянсе

ВВС Дании вовремя перехватили два российских бомбардировщика

сегодня, 14:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "на территорию НАТО". Как передает портал "Комментарии", об этом заявили в Военно-воздушных силах Нидерландов, сообщает "Sky News".

Российские бомбардировщики взяли курс "на территорию НАТО": как отреагировали в Альянсе

ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика. Фото: Getty Images

Отмечается, военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших над Данией и в воздушную зону, за которой от имени НАТО наблюдали Нидерланды.


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Голландские F-16 были подняты и подготовлены к перехвату бомбардировщиков, прежде, чем они смогли войти в воздушное пространство НАТО. Однако российские самолеты развернулись перед тем, как официально пересечь территорию Нидерландов после того, как их перехватили датские самолеты.

Стоит отметить, авиация стран НАТО систематически перехватывает российские самолеты и истребители, которые сознательно провоцируют силы Альянса. Только в июле британская авиация перехватила самолет и истребители страны-агрессора возле Эстонии.

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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-russia-war-latest-12541713?postid=6287274#liveblog-body
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