Российские бомбардировщики взяли курс "на территорию НАТО": как отреагировали в Альянсе

Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "на территорию НАТО". Как передает портал "Комментарии", об этом заявили в Военно-воздушных силах Нидерландов, сообщает "Sky News".

ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика. Фото: Getty Images

Отмечается, военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших над Данией и в воздушную зону, за которой от имени НАТО наблюдали Нидерланды.

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Голландские F-16 были подняты и подготовлены к перехвату бомбардировщиков, прежде, чем они смогли войти в воздушное пространство НАТО. Однако российские самолеты развернулись перед тем, как официально пересечь территорию Нидерландов после того, как их перехватили датские самолеты.

Стоит отметить, авиация стран НАТО систематически перехватывает российские самолеты и истребители, которые сознательно провоцируют силы Альянса. Только в июле британская авиация перехватила самолет и истребители страны-агрессора возле Эстонии.

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