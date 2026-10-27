Российские атаки тормозят восстановление Херсона: что происходит с критической инфраструктурой

Херсонская область продолжает восстанавливать поврежденную критическую инфраструктуру в условиях постоянных российских обстрелов и атак беспилотников. В то же время, областная военная администрация не раскрывает, сколько именно объектов удалось восстановить в 2026 году, а также не предоставляет подробных данных о состоянии работ на конкретных объектах. Об этом говорится в ответе Херсонской ОВ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Херсонская область

По информации администрации, одним из главных направлений работы остается восстановление поврежденной инфраструктуры, обеспечение ее стабильного функционирования и усиление защиты от последствий вражеских атак.

Основное внимание уделяется объектам энергетики, водоснабжения и водоотвода, теплоснабжения и газоснабжения. Параллельно проводятся работы по обустройству инженерно-технической защиты критических элементов инфраструктуры.

В Херсонской ОВО отмечают, что восстановительные мероприятия осуществляются поэтапно. Темпы зависят от характера угроз, технических особенностей оборудования, имеющихся в наличии проектных решений, финансирования и материальных ресурсов. Отдельным фактором остаются ситуация безопасности, артиллерийские обстрелы и применение российскими войсками беспилотников.

В администрации пояснили, что подробная информация о конкретных объектах, их расположении, техническом состоянии и уровне защищенности подлежит ограничению с учетом требований законодательства и интересов национальной безопасности.

Поэтому в ответе на запрос количественные показатели обновления за 2026 год не приведены.

Таким образом, область продолжает восстанавливать системы жизнеобеспечения, однако оценить общий объем выполненных работ по обнародованным данным пока невозможно.

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