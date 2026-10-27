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Російські атаки гальмують відновлення Херсонщини: що відбувається з критичною інфраструктурою

В області ремонтують енергетичні, водопровідні та теплові об’єкти, однак точні масштаби відновлення не розголошують з міркувань безпеки

27 жовтня 2026, 16:40
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Кравцев Сергей

Херсонщина продовжує відновлювати пошкоджену критичну інфраструктуру в умовах постійних російських обстрілів і атак безпілотників. Водночас обласна військова адміністрація не розкриває, скільки саме об’єктів вдалося відновити у 2026 році, а також не надає детальних даних про стан робіт на конкретних об’єктах. Про це йдеться у відповіді Херсонської ОВА на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Російські атаки гальмують відновлення Херсонщини: що відбувається з критичною інфраструктурою

Херсонська область

За інформацією адміністрації, одним із головних напрямів роботи залишається відновлення пошкодженої інфраструктури, забезпечення її стабільного функціонування та посилення захисту від наслідків ворожих атак.

Основну увагу приділяють об’єктам енергетики, водопостачання і водовідведення, теплопостачання та газопостачання. Паралельно проводять роботи з облаштування інженерно-технічного захисту критичних елементів інфраструктури.

У Херсонській ОВА наголошують, що відновлювальні заходи здійснюються поетапно. Темпи залежать від характеру загроз, технічних особливостей обладнання, наявних проєктних рішень, фінансування та матеріальних ресурсів. Окремим чинником залишаються безпекова ситуація, артилерійські обстріли та застосування російськими військами безпілотників.

В адміністрації пояснили, що детальна інформація про конкретні об’єкти, їхнє розташування, технічний стан і рівень захищеності підлягає обмеженню з урахуванням вимог законодавства та інтересів національної безпеки.

Тому у відповіді на запит кількісні показники відновлення за 2026 рік не наведені.

Таким чином, область продовжує відновлювати системи життєзабезпечення, однак оцінити загальний обсяг виконаних робіт за оприлюдненими даними наразі неможливо.

Також видання "Коментарі" повідомляло – життя під землею та захисні тунелі з сіток: як Херсон рятується від тисячі дронів щодня.




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