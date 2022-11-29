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Российская нефть обрушилась ниже предложенного ЕС потолка цен

Пока европейские дипломаты обсуждают потолок цен на российскую нефть, та продолжает падать в цене

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Российская флагманская нефть Urals снова упала в цене, напомнив о проблемах, с которыми сталкиваются главы внешнеполитических ведомств ЕС, ведущие переговоры об уровне цен, на котором можно было бы ограничить экспорт РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российская нефть обрушилась ниже предложенного ЕС потолка цен

Нефть. Фото: из открытых источников

Так, по данным Argus Media, цены на Urals в конце прошлой недели упали до 51,96 долл за баррель в порту Приморск на Балтийском море. До аналогичной отметки подешевела нефть и в Новороссийске в Черном море.

В конце прошлой недели дипломаты ЕС обсуждали потолок цен на продажу российского "черного золота" в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Ожидалось, что переговоры возобновятся в понедельник.

"Любой покупатель, который заплатит больше, чем верхний предел, не сможет пользоваться европейскими судами или стандартным европейским страхованием", — объясняет механизм агентство.

Но проблема заключается в том, что некоторые страны ЕС, включая Польшу, настаивают на уменьшении верхнего предела, чтобы создать проблемы путинскому режиму за его войну в Украине. В противовес этому, Греция, крупнейший в мире владелец нефтяных танкеров, лоббирует вопрос о введении высокого ограничения.

"Дипломатам необходимо достичь единодушия, и цифра, на которой они остановятся, затем должна быть принята G7. Европейский запрет на импорт и полный запрет на страхование должны вступить в силу, что создает настоятельную необходимость согласовать верхний предел и предотвратить шок предложения", — добавляет Bloomberg.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-28/russia-s-flagship-oil-falls-further-below-proposed-eu-price-cap?srnd=premium-europe
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