Российская нефть обрушилась ниже предложенного ЕС потолка цен

Российская флагманская нефть Urals снова упала в цене, напомнив о проблемах, с которыми сталкиваются главы внешнеполитических ведомств ЕС, ведущие переговоры об уровне цен, на котором можно было бы ограничить экспорт РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Нефть. Фото: из открытых источников

Так, по данным Argus Media, цены на Urals в конце прошлой недели упали до 51,96 долл за баррель в порту Приморск на Балтийском море. До аналогичной отметки подешевела нефть и в Новороссийске в Черном море.

В конце прошлой недели дипломаты ЕС обсуждали потолок цен на продажу российского "черного золота" в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Ожидалось, что переговоры возобновятся в понедельник.

"Любой покупатель, который заплатит больше, чем верхний предел, не сможет пользоваться европейскими судами или стандартным европейским страхованием", — объясняет механизм агентство.

Но проблема заключается в том, что некоторые страны ЕС, включая Польшу, настаивают на уменьшении верхнего предела, чтобы создать проблемы путинскому режиму за его войну в Украине. В противовес этому, Греция, крупнейший в мире владелец нефтяных танкеров, лоббирует вопрос о введении высокого ограничения.

"Дипломатам необходимо достичь единодушия, и цифра, на которой они остановятся, затем должна быть принята G7. Европейский запрет на импорт и полный запрет на страхование должны вступить в силу, что создает настоятельную необходимость согласовать верхний предел и предотвратить шок предложения", — добавляет Bloomberg.

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