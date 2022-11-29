Российская нефть обрушилась ниже предложенного ЕС потолка цен

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Кравцев Сергей
Российская флагманская нефть Urals снова упала в цене, напомнив о проблемах, с которыми сталкиваются главы внешнеполитических ведомств ЕС, ведущие переговоры об уровне цен, на котором можно было бы ограничить экспорт РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Нефть. Фото: из открытых источников
Так, по данным Argus Media, цены на Urals в конце прошлой недели упали до 51,96 долл за баррель в порту Приморск на Балтийском море. До аналогичной отметки подешевела нефть и в Новороссийске в Черном море.
В конце прошлой недели дипломаты ЕС обсуждали потолок цен на продажу российского "черного золота" в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Ожидалось, что переговоры возобновятся в понедельник.
Но проблема заключается в том, что некоторые страны ЕС, включая Польшу, настаивают на уменьшении верхнего предела, чтобы создать проблемы путинскому режиму за его войну в Украине. В противовес этому, Греция, крупнейший в мире владелец нефтяных танкеров, лоббирует вопрос о введении высокого ограничения.
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