Россиянка устроила провокацию в центре Одессы: реакция правоохранителей шокирует

Журналист Денис Казанский рассказал о "невероятной истории", которая произошла в Одессе. Там 7 октября женщина по имени Елена Чесакова попыталась вывесить в центре города русский флаг. Это увидели местные жители, задержавшие Чесакову и передали полиции.

Елена Чесакова

После этого российские СМИ и бывший нардеп коллаборант Олег Царев начали распространять фейк о том, что женщину якобы убили в СИЗО. Впрочем, после того, как информация была опровергнута, начали лепить из Чесаковой героиню и выдавать ее историю как доказательство того, что жители Одессы ждут Россию.

"Однако довольно быстро выяснился маленький нюанс. Елена Чесакова не из Одессы. Елена Чесакова – россиянка, переехавшая в Одессу из Перми. Ее мать дала интервью российским журналистам, в котором рассказала, что Чесакова всегда ненавидела украинцев и украинский язык. При этом обратно в родную Пермь возвращаться, конечно, не хотела. Предпочитала жить в Украине и ненавидеть людей вокруг", — рассказал Казанский.

При этом, говорит журналист, мать Елены Чесаковой рассказала, что тоже "россиянка в душе", и что живет сейчас в Чехии. В родную Россию тоже не хочет и предпочитает жить в Европе, пользуясь безвизом по паспорту ненавистной Украины. При этом журналист предположил, что, возможно, она даже получает выплаты как беженка из Украины.

Самое удивительное, говорит Казанский, что Елену Чесакову, которая является открытым врагом и провокатором, которая целенаправленно разжигает ненависть и работает на российскую пропаганду, даже не закрыли в СИЗО, а отправили под домашний арест. Из которого она, может быть, сбежит или уже убежала, добавил Казанский.

"То есть, пока Россия мучает наших людей в плену (недавно украинскую журналистку Викторию Рощину замучили до смерти), мы отпускаем россиянку, которая открыто работает на врага. Вместо того чтобы обменять ее и спасти кого-то из наших – даем провокаторке возможность просто убежать. А наших как вытаскивать потом? – отметил Казанский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина.



