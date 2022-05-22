Россияне пытаются одновременно наступать на два ключевых города Донбасса, – Генштаб ВСУ

Понимая, что украинская армия продолжает получать все больше военной помощи с запада, российские военные очень спешат с захватом Северодонецка и Славянская, как ключевых после Мариуполя городов Донбасса. После предыдущих неудачных попыток противник снова готовится возобновить наступление на Славянск. Ну а что касается Северодонецкого направления, то здесь враг не прекращает боевые действия. Оккупанты обстреливают позиции держащих оборону украинских защитников по всей линии столкновения. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленном своде Генштаба ВСУ.

Российский танк. Фото: Генштаб ВСУ

Группировка сил противника проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровне и Довгенькое.

На Северодонецком направлении, с применением минометов и ствольной артиллерии, враг обстреливает позиции сил обороны вдоль всей линии столкновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк. Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление отражено, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции.

На Донецком направлении кафиры пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Враг нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.

На лиманском направлении активных боевых действий противник не вел. Совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закотное, Диброва и Серебрянка.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка, боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении российские кафиры понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка. На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел. Обстреливал Новомихайловку и Владимировку. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Катериновка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру.

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