Россияне на поле боя будут поражены: нардеп рассказал о скором переломе в войне с россией

Победа Украины в войне с россией может быть гораздо ближе, чем многим кажется. В первую очередь, свою роль может сыграть военная помощь Запада, которая с каждым днем усиливается. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп Егор Чернев, только что вернувшийся из короткой командировки с Запада Украины, где встречался с представителями американской администрации, нашими военными и таможенниками.

Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева

Западное вооружение и боеприпасы уже поступают. На складах "товар" практически не ночует – все сразу везется на фронт. Это тяжелое вооружение, которое очень скоро полностью изменит ход войны. Происходит постоянный въезд и выезд с территории Украины наших военных: одни возвращаются с учебы на фронт, другие уезжают за границу осваивать высокотехнологичное вооружение. Мы готовим качественно новую современную армию", – рассказал Егор Чернев.

Он добавил, что оборудование Starlink поступает в значительных объемах и распределяется для фронта и общественных потребностей по мере необходимости. Никто в Украине в случае чрезвычайных ситуаций без Интернета не останется.

"Американские чиновники, с которыми я встречался, говорят о том, что в ближайшее время поставки будут существенно увеличиваться, в частности, появятся новые виды наиболее современного вооружения. Россияне на поле боя будут поражены. В прямом и переносном смысле. Все западные коллеги, с которыми я общался, уверены в нашей победе и готовы идти с нами до конца. Верим в ВСУ, наших союзников и самих себя! И никаких сомнений в нашей победе!" – резюмировал нардеп.

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