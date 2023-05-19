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Россияне и белорусы должны принять участие в Олимпиаде: глава МОК сделал неожиданное заявление

Томас Бах считает, что спортсмены всех стран должны быть допущены к участию в отборочных соревнованиях, которые уже происходят

сегодня, 09:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил пожелание, чтобы участие в Олимпиаде 2024 приняли все страны, в том числе Россия и Беларусь. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Inside the Games", со ссылкой на заявление Баха во время выступления в Софии на праздновании 100-летия Болгарского олимпийского комитета.

Россияне и белорусы должны принять участие в Олимпиаде: глава МОК сделал неожиданное заявление

Томас Бах. Фото: из открытых источников

"Рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены к участию в отборочных соревнованиях, которые уже происходят. Я надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Я счастлив, что получил поддержку в этом вопросе от президента Болгарии Румена Радева. Он, как и мы, хочет, чтобы спортсмены из всех 206 национальных комитетов МОК могли участвовать в Олимпийских играх", – отметил Томас Бах.


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Отметим, до этого МОК не утвердил и не запретил участие россиян и белорусов в соревнованиях Олимпиады-2024 в Париже. Комитет пообещал принять "это решение в соответствующий момент, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований".

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Источник: https://www.insidethegames.biz/articles/1137089/bach-hints-russia-inclusion-paris-2024
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