Россиянам частично разрешили легализацию имущества в Украине: о чем идет речь

Сегодня вступило в силу постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины об усилении защиты национальных интересов по грядущим искам государства Украины в связи с военной агрессией российской федерации".

Нотариус. Фото: из открытых источников

Правительственными изменениями среди прочего предусматривается частичное снятие запрета на совершение нотариальных действий по обращению лица, связанного с государством-агрессором, введенным в начале полномасштабного военного вторжения России на территорию нашего государства. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила экс-замминистра юстиции Ольга Онищук.

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По ее словам, к перечню разрешенных нотариальных действий, как удостоверение подлинности подписи на заявлении о выходе из гражданства РФ и удостоверение завещания военнопленного, было добавлено еще и выдачу свидетельства о праве на наследство. Кроме того, устанавливается, что лица, связанные с государством-агрессором, смогут приобретать право собственности на объекты недвижимого имущества, ценные бумаги, корпоративные права, транспортные средства, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания на основании решения суда или свидетельства о право на наследство.

"Очевидно, эти нормативные изменения в обществе будут восприняты достаточно неоднозначно, поскольку сам факт такой легализации имущества граждан российской империи зла в Украине вызывает справедливое возмущение. С другой стороны, можно понять стремление представителей власти урегулировать статус имущества, оказавшегося, так сказать, в серой зоне. Ведь после того, как эти изменения будут реализованы, факты приобретения права собственности в Украине гражданами России будут учитываться, то есть информация об имуществе, владельцами которого являются россияне, будет отображаться в реестрах. Такая информация может быть использована не только для будущих исков нашего государства в связи с военной агрессией России, но для выявления и изъятия активов физических лиц враждебной страны путем применения санкционного законодательства", – отметила экс-замминистра.

Она добавили, что следует помнить, что снятие запрета на приобретение гражданами страны-агрессора права собственности в Украине абсолютно не означает ограничения моратория на распоряжение таким имуществом: это табу будет продолжать действовать! Другими словами, если гражданин России получит в наследство квартиру в Украине, он должен будет уплатить все необходимые налоги и удерживать такое имущество, однако провести никаких юридических операций с ним (продать, подарить и т.п.) он не сможет! Конечно, определенные щели здесь остаются, ведь такой гражданин сможет нелегально сдавать недвижимость в аренду и получать через подставные средства за это.

"Многие вопросы уже сейчас возникают и относительно практической реализации этих изменений. Скажем, сложно представить, что гражданин развязавшей кровавую войну против нашего государства страны приедет (!) в Украину, чтобы лично подать заявление о принятии наследства… Как и то, что украинские нотариусы будут принимать заявления, подлинность подписи на которых удостоверена российскими нотариусами, почтой…", — отметила Ольга Онищук.

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