Россиянам частично разрешили легализацию имущества в Украине: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Сегодня вступило в силу постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины об усилении защиты национальных интересов по грядущим искам государства Украины в связи с военной агрессией российской федерации".
Нотариус. Фото: из открытых источников
Правительственными изменениями среди прочего предусматривается частичное снятие запрета на совершение нотариальных действий по обращению лица, связанного с государством-агрессором, введенным в начале полномасштабного военного вторжения России на территорию нашего государства. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила экс-замминистра юстиции Ольга Онищук.
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По ее словам, к перечню разрешенных нотариальных действий, как удостоверение подлинности подписи на заявлении о выходе из гражданства РФ и удостоверение завещания военнопленного, было добавлено еще и выдачу свидетельства о праве на наследство. Кроме того, устанавливается, что лица, связанные с государством-агрессором, смогут приобретать право собственности на объекты недвижимого имущества, ценные бумаги, корпоративные права, транспортные средства, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания на основании решения суда или свидетельства о право на наследство.
Она добавили, что следует помнить, что снятие запрета на приобретение гражданами страны-агрессора права собственности в Украине абсолютно не означает ограничения моратория на распоряжение таким имуществом: это табу будет продолжать действовать! Другими словами, если гражданин России получит в наследство квартиру в Украине, он должен будет уплатить все необходимые налоги и удерживать такое имущество, однако провести никаких юридических операций с ним (продать, подарить и т.п.) он не сможет! Конечно, определенные щели здесь остаются, ведь такой гражданин сможет нелегально сдавать недвижимость в аренду и получать через подставные средства за это.
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