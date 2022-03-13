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Россия выпустила восемь ракет по Яворовскому военному полигону под Львовом

Количество пострадавших вследствие удара уточняется

сегодня, 08:30 comments1341
Автор:

Кравцев Сергей
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Под Львовом враг совершил авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон). По предварительным данным по объекту было выпущено 8 ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Россия выпустила восемь ракет по Яворовскому военному полигону под Львовом

Российские войска. Фото: из открытых источников

Глава ОВА отметил, что пока что устанавливается, есть ли пострадавшие от удара оккупационных войск или нет. 

Также своим комментарием поделился советник главы МВД Вадим Денисенко. Он отметил, что, точно попав в Яворовский военный полигон, россияне пытаются показать украинцам и всему миру, что Россия может добраться практически в любую точку Украины и сейчас в стране нет безопасного места, где бы можно было укрыться. 

Также ранее была информация, что во Львове впервые с начала войны была объявлена воздушная тревога. Также были слышны несколько взрывов. Позже местный депутат Игорь Зинкевич сообщил, что взрывы были слышны, потому что сработала украинская ПВО, российские ракеты были сбиты. 

Отметим, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале полномасштабной войны в Украине, которую он назвал "специальной военное операцией". Просчитавшись с тактикой наземная военная операция вражеских сил захлестнулась. Враг не сумел в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи. В итоге в Москве приняли решение наносить удары по мирным украинским городам, используя авиацию. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал такие города, как Киев, Чернигов, Сумы, Ахтырку, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир.

Читайте также на портале "Комментарии" — Алексей Данилов рассказал, что ждет российские войска, если они попытаются нанести удар по конвою с вооружением для Украины, который доставляет НАТО.



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Источник: https://www.facebook.com/100063737361393/posts/357117156422860/?app=fbl
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