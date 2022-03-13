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Данилов ответил на угрозу россиян уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российских захватчиков

сегодня, 07:53 comments1138
Автор:

Кравцев Сергей
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НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российского агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

Данилов ответил на угрозу россиян уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов посоветовал всем внимательно послушать то, что сегодня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который четко пояснил, что, если хотя бы один вражеский снаряд попадет в тот груз, который доставляется Украине, то в Альянсе будут считать это нарушением пятой статьи, которая есть на сегодняшний день в странах НАТО.

Секретарь СНБО посоветовал всем внимательно наблюдать за тем, как будут развиваться события дальше. В частности, нужно обратить внимание на то, как будет вести себя страны НАТО, если российский снаряд все-таки попадет в конвой.

Данилов высказал мнение, что Россия не намерена в своей агрессии остановиться на Украине и в дальнейшем Путин вынашивает планы продолжить агрессию против других стран Восточной Европы. Поэтому, если у Путина все сложится в Украине, то следующей страной, на которую может напасть Москва может стать Литва. 

Алексей Данилов также раскритиковал те страны Североатлантического альянса, которые до сих пор сомневаются, стоит ли оказывать серьезное давление на Россию, как и оказывать сопротивление российскому агрессору.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД России предупредили, что российские военные могут открыть огонь по новых целях в Украине, которыми могут стать конвои с иностранным оружием для украинского войска. Поэтому Москва просит Запад не присылать в Украину новое вооружение, дабы не провоцировать еще больше.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
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