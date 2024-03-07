Россия включается в еще одну гибридную войну: кому Путин пообещал поддержку

В рамках своего необъявленного визита в Россию председатель Гагаузии – автономного края Молдовы – Евгения Гуцул рассказала о встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом Гуцул сообщила в своем Telegram-канале.

Владимир Путин и Евгения Гуцул. Фото: Телеграмм Евгении Гуцул

Глава Гагаузии заявила, что обсудила с Путиным "сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится" регион.

"Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам", – написала Гуцул, заявив о нарушении "законных прав" и "дестабилизации в Гагаузии и во всей стране".

Она добавила, что Владимир Путин "пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене".

Евгения Гуцул официально приняла присягу башкана Гагаузии в июле 2023 года. Церемония состоялась с многочисленными нарушениями и без участия предшественницы Гуцул на посту, Ирины Влах, и руководства Молдовы.

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