Россия ускоряет "паспортизацию" Донбасса

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Данило Матюха
Российская Федерация ускоряет массовую выдачу своих паспортов жителям частично оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.
Людмила Денисова - фото: УНИАН
По словам чиновницы, сейчас около 600 тысяч украинских граждан Донбасса незаконно получили российские паспорта. Денисова подчеркнула, что среди этого числа очень многие — работники бюджетной сферы: медики, учителя и коммунальщики. Такая тенденция связана с политикой оккупантов, которые запрещают населению занимать любую должность без наличия паспорта гражданина РФ.
Также политик отметила, что российские власти оказывают давление на крымских педагогов и их семьи с требованием обязательной регистрации на "всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, насколько реальным эксперты считают вероятность начала масштабной войны России против Украины. По словам участницы программы "Украина-НАТО" Екатерины Коваль, наша страна может подвергнуться атаке со стороны российской армии уже этим летом. Какую конкретную дату для этого озвучивает специалист, читайте в нашем материале.
Добавим, в Минобороны рассказали, что Украина готова дать достойный отпор российским военным в любой момент, если случится обострение ситуации на Донбассе.
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