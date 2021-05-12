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Россия ускоряет "паспортизацию" Донбасса

Оккупационные власти давят на бюджетников

сегодня, 19:39
Автор:

Данило Матюха

Российская Федерация ускоряет массовую выдачу своих паспортов жителям частично оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

Россия ускоряет "паспортизацию" Донбасса

Людмила Денисова - фото: УНИАН

По словам чиновницы, сейчас около 600 тысяч украинских граждан Донбасса незаконно получили российские паспорта. Денисова подчеркнула, что среди этого числа очень многие — работники бюджетной сферы: медики, учителя и коммунальщики. Такая тенденция связана с политикой оккупантов, которые запрещают населению занимать любую должность без наличия паспорта гражданина РФ.

"В случае невыполнения этой процедуры, оккупационная власть угрожает им увольнением. Убеждена — это осуществляется с целью дальнейшей реализации субъектности региона в составе России", — добавила Денисова.

Также политик отметила, что российские власти оказывают давление на крымских педагогов и их семьи с требованием обязательной регистрации на "всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, насколько реальным эксперты считают вероятность начала масштабной войны России против Украины. По словам участницы программы "Украина-НАТО" Екатерины Коваль, наша страна может подвергнуться атаке со стороны российской армии уже этим летом. Какую конкретную дату для этого озвучивает специалист, читайте в нашем материале.

Добавим, в Минобороны рассказали, что Украина готова дать достойный отпор российским военным в любой момент, если случится обострение ситуации на Донбассе.

Также на портале вы можете узнать, какие экологические кризисы угрожают оккупированной территории Донбасса.


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Источник: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/5438511592888212
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