Россия усиливает газовый шантаж: чем это закончится для Кремля – кто в ЕС согласится на условия агрессора

Россия перекрывает поставки газа в Польшу и Болгарию, которые отказались платить за него в рублях. Тем временем, Bloomberg пишет, что 4 европейские компании уже оплати поставки газа в рублях, а 10 импортеров открыли счета в Газпромбанке для подобных платежей. В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг утреннюю информацию о том, что эта страна якобы согласилась на условия РФ по оплате газа в рублях. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" очередной этап энергетической войны, раскручиваемой страной-агрессором – Россией.

Газопровод. Фото: из открытых источников

РФ решила опробовать свой "гнев" на потребителях поменьше – тех же Польше и Болгарии

Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев поясняет:

"Если президент РФ принял решение, издал соответствующий указ, фактически приказ перевести все расчеты за природный газ в рубли, то исполнители вынуждены, не считаясь с возможными потерями, этот указ претворять в жизнь. Понятно, что не всем новая практика нравится. Некоторые потребители усматривают в ней нарушения буквы и духа ранее подписанных контрактов. И пытаются возражать. Российской стороной возражения не принимаются, потому как "Путин так сказал". Требования монарха не подлежат сомнению".

По словам эксперта, европейские потребители поставлены перед выбором. Или они закрывают глаза на явное нарушение условий контракта – и переходят на другую форму оплаты, подыгрывая Москве. Или открывают ящик Пандоры многолетних арбитражных разбирательств.

"Заметьте, что РФ не начала с Германии, Италии или других крупных потребителей. А решила опробовать свой "гнев" на потребителях поменьше – тех же Польше и Болгарии. Выбор был очевиден, – читает Геннадий Рябцев. – Польша, которая активно поддерживает Украину в конфликте с РФ, ранее сама объявила о скором отказе от потребления российских энергоносителей. А объемы потребления российского газа в Болгарии не настолько велики. И она тут скорее была выбрана как мальчик для битья. Тем более, что тоже всё больше помогает Украине в войне с Россией".

Эксперт отмечает, что положение европейских политиков, которые не прочь противостоять российскому шантажу, осложняется тем, что контракты подпитывает не государство, а хозяйствующие субъекты.

"И тот же канцлер Австрии не может приказать компании OMV не соглашаться на требования "Газпрома". Поэтому сейчас идут многосторонние консультации, которые должны окончательно подвести европейское законодательство под отказ от изменений условий оплаты в уже действующих контрактах", – резюмирует Геннадий Рябцев.

Враг просчитался – никто в ЕС на шантаж не поведется

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский акцентирует, что Болгария сообщила об оплате за поставленный газ в долларовом эквиваленте. Как и предусматривает действующий контракт с холдингом агрессора. Но "Газпром" в ответ заявил об остановке поставки. И такая реакция, по мнению эксперта, – это проявление экстремизма и шарлатанства.

"Впрочем, другую реакцию российской корпорации было сложно ожидать. Ведь и тот же Росатом ведет себя на Запорожский АЭС (принадлежащей НАЭК "Энергоатом") как террорист. Очевидно, что агрессор планирует сорвать второй год подряд подготовку к новому отопительному сезону в ЕС и оказать политическое давление для изменения отношения у государств-импортеров к варварским преступлениям россиян в Украине. Но не получится. Враг просчитался. Никто в ЕС на шантаж не поведется. Наоборот – замещение российского газа произойдет гораздо быстрее, чем это звучало раньше", – прогнозирует эксперт.

По мнению Максима Билявского, полная остановка поставок российского газа на европейский рынок возможна после решения двух задач.

"Первая – это поддержка загруженности газотранспортной системы Украины, хотя бы на уровне 55% от установленных мощностей – за счет увеличения собственной добычи, поступления ресурса по балканскому коридору и увеличению заявок на хранение в газохранилищах Украины. Вторая – это достаточное поступление ресурса на европейский рынок из альтернативных источников, например, африканских стран", – поясняет эксперт.

Печальный опыт общения с Россией должен быть детально рассмотрен странами ЕС как элемент гибридной войны против всего европейского континента, уверен Максим Билявский.

"Сущность рашизма уже всем цивилизованным государствам понятна. И это дополнительно подтверждает вчерашняя встреча проукраинской коалиции на военной базе "Рамштайн" в Германии. Коалиции, которая представляет 60% мирового ВВП", – подчеркивает эксперт.

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