Россия размещает ядерное оружие рядом с границами НАТО: СМИ раскрыли подробности

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в конце прошлого месяца заявил, что Россия завершила развертывание тактического ядерного оружия в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "The Wall Street Journal".
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что американские чиновники не предоставляют полной информации о своих разведывательных данных по этой передаче, и вполне возможно, что Лукашенко блефует. В то же время в июле прошлого года разведывательное управление Министерства обороны США заявило, что нет "никаких оснований сомневаться" в заявлениях Владимира Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.
Издание подчеркивает, что заявление Лукашенко появилось в то время, когда Россия усиливает свои угрозы в адрес Запада. Недавно Путин заявил, что "будут проблемы" с Финляндией после того, как НАТО "втянуло" Хельсинки в Альянс. В ноябре заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Польша является "врагом", который может потерять свою государственность.
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