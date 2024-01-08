Россия размещает ядерное оружие рядом с границами НАТО: СМИ раскрыли подробности

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в конце прошлого месяца заявил, что Россия завершила развертывание тактического ядерного оружия в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "The Wall Street Journal".

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что американские чиновники не предоставляют полной информации о своих разведывательных данных по этой передаче, и вполне возможно, что Лукашенко блефует. В то же время в июле прошлого года разведывательное управление Министерства обороны США заявило, что нет "никаких оснований сомневаться" в заявлениях Владимира Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.

"Федерация американских ученых проанализировала разведывательные данные из открытых источников, в том числе видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, и пришла к выводу, что "авиабаза "Лида", расположенная в 40 километрах от литовской границы, и единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на выполнение новой миссии Беларуси по "ядерному обмену" с Россией", — пишет WSJ.

Издание подчеркивает, что заявление Лукашенко появилось в то время, когда Россия усиливает свои угрозы в адрес Запада. Недавно Путин заявил, что "будут проблемы" с Финляндией после того, как НАТО "втянуло" Хельсинки в Альянс. В ноябре заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Польша является "врагом", который может потерять свою государственность.

"Провокационный ядерный шаг Путина в Беларуси является напоминанием о том, что стоит на кону в Украине", — отмечают журналисты WSJ.

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