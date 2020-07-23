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Россия провоцирует обострение конфликта в Черноморском регионе, - Минобороны

Россия продолжает превращать оккупированный Крым в военную базу, - Таран

сегодня, 08:17
Автор:

Виолетта Комаровская
Россия провоцирует обострение конфликта в Черноморском регионе, - Минобороны

Фото: mil.ru

Ситуация в Черноморском регионе накаляется из-за тотальной милитаризации оккупированного Крыма. Об этом сказал во время заседания Форума безопасности ОБСЕ украинский министр обороны Андрей Таран, сообщает "Крым Реалии". Россия стягивает на полуостров все больше военной техники, чем только усиливает напряжение. Вместе с тем, о полномасштабном наступлении речь пока не идет. 

Больше военной техники России появилось как в бассейне Черного, так и акватории Азовского моря. И это никак не способствует безопасности в регионе, считают в оборонном ведомстве Украины. Напротив, обстановка становится более накаленной. Россия создает препятствия для свободного судоходства в данном регионе. 

"Я хочу сделать решительный и четкий акцент - российская агрессия против Украинского государства сейчас остается нашей главной проблемой. И это проблема не только национальной, но и региональной безопасности", - уверен министр обороны. 

Делегации, которые присутствовали на Форуме, встали на сторону Украины в данном вопросе и осудили Россию, которая внезапно устроила внеплановые военные учения в Черноморском регионе несколько дней тому. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что ВСУ сейчас рассматривают несколько сценариев дальнейшего вторжения России в Украины. Но реальной угрозы такого наступления, по данным армейцев, пока нет. Возможна ли сейчас полномасштабная война, также спрогнозировал  американский офицер в отставке. 


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