Россия потеряла «Москву» и лицо, но хочет больше крови: чего ждать Донбассу – можно ли остановить Путина

Россия уже проиграла войну против Украины стратегически. Теперь еще и потеряла флагман Черноморского флота – крейсер "Москва". Путин, по некоторым данным, рвет и мечет. Как могут далее развиваться события? Есть ли вероятность избежать полномасштабного столкновения на Донбассе, которое прогнозируют практически все эксперты? Решится ли Россия открыто объявить Украине войну? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путину очень хочется на 9 мая предъявить россиянам свою личную победу, а не просто гордиться подвигами дедов

Политолог Кирилл Сазонов отмечает, что эскалация на Донбассе уже началась – и пойдет по нарастающей.

"Это неизбежно, – уверен эксперт. – Путину очень хочется на 9 мая предъявить россиянам свою личную победу, а не просто гордиться подвигами дедов. Киев взять не получилось. Как и Харьков или Одессу. Разгромленный Мариуполь в качестве победы – мелковато".

Так что, акцентирует Кирилл Сазонов, все силы россиян будут брошены на захват Донецкой и Луганской областей в их админграницах.

"Чтобы в качестве победы заявлять об освобождении мифического народа Донбасса от таких же мистических бандеровцев, – поясняет политолог. – Любой ценой".

Нельзя исключать, что россияне организуют какой-то теракт или тотальный обстрел на своей территории

Политтехнолог, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец рассуждает так:

Поражение Путина, гибель флагманского крейсера "Москва" можно сравнить с Цусимой 1905 года. Российская империя тогда тоже проводила "спецоперацию" против Японии. Потрясающие параллели. Тогда был спорный Порт-Артур, как сейчас Крым, были также же надежды достичь малыми силами быстрой и легкой победы. Но в результате россияне потерпели тогда сокрушительное поражение. Которое рано или поздно ожидает их и в этой войне".

По мнению Тараса Березовца, учитывая то количество сил и средств, которое россияне сейчас стянули в районе Донбасса, кровопролитного сражения не избежать.

"При этом у агрессора – проблемы с мотивированностью войск и ресурсами. И даже перетасовка генералитета (управлять войсками сейчас поставлен Дворников, известный кровавым путем в Чечне и Сирии) мало что изменит. По сути, это те же генералы советской закалки, которые продолжают воевать по старым методичкам", – поясняет эксперт.

Он не думает, что Россия решится объявить Украине войну (которую сейчас она называет "военной спецоперацией").

"Это не в стиле Путина. Впрочем, нельзя исключать, что россияне организуют какой-то теракт или тотальный обстрел на своей территории. И тогда вполне могут и войну объявить, и ядерным ударом угрожать. При этом шансы на то, что Путин решится нанести такой удар – невелики. Как, впрочем, маловероятно и то, что спецслужбы "повяжут" самого Путина, если он на такой удар решится", – резюмирует Тарас Березовец.

Вероятность дальнейшей эскалации со стороны Кремля выглядит более чем реальной

По словам политолога, преподавателя Киевского нацуниверситета им. Шевченко, эксперта по международной политике Петра Олещука, развитие событий прогнозировать тяжело из-за того, что российское руководство остается неадекватным и все еще пытается победить в ситуации, которая исключает победу.

"Вероятность дальнейшей эскалации со стороны Кремля выглядит более чем реальной, – считает эксперт. – В такой ситуации для Украины главное – дальнейшее усиление обороноспособности и санкционного давления на РФ. Нам нужно всё более серьезное вооружение, о чем постоянно говорит в своих выступлениях президент Владимир Зеленский. Нам нужна авиация, артиллерия и прочее наступательное вооружение, которое должно остановить любые попытки РФ продвигаться дальше".

Если же речь о санкциях, то, по мнению Петра Олещука, нужна полная блокада РФ: эмбарго на нефть и газ, закрытие портов, разрыв любых отношений.

"Россия должна лишиться любых иллюзий по отношению собственной возможной "победы". Это может повлиять на элиту, которая должна будет пойти на устранение Путина ради самосохранения", – предполагает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, стоит ли ожидать визита Байдена в Киев.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!