Россия потеряла «Москву» и лицо, но хочет больше крови: чего ждать Донбассу – можно ли остановить Путина

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Кравцев Сергей
Россия уже проиграла войну против Украины стратегически. Теперь еще и потеряла флагман Черноморского флота – крейсер "Москва". Путин, по некоторым данным, рвет и мечет. Как могут далее развиваться события? Есть ли вероятность избежать полномасштабного столкновения на Донбассе, которое прогнозируют практически все эксперты? Решится ли Россия открыто объявить Украине войну? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Политолог Кирилл Сазонов отмечает, что эскалация на Донбассе уже началась – и пойдет по нарастающей.
Так что, акцентирует Кирилл Сазонов, все силы россиян будут брошены на захват Донецкой и Луганской областей в их админграницах.
Политтехнолог, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец рассуждает так:
Поражение Путина, гибель флагманского крейсера "Москва" можно сравнить с Цусимой 1905 года. Российская империя тогда тоже проводила "спецоперацию" против Японии. Потрясающие параллели. Тогда был спорный Порт-Артур, как сейчас Крым, были также же надежды достичь малыми силами быстрой и легкой победы. Но в результате россияне потерпели тогда сокрушительное поражение. Которое рано или поздно ожидает их и в этой войне".
По мнению Тараса Березовца, учитывая то количество сил и средств, которое россияне сейчас стянули в районе Донбасса, кровопролитного сражения не избежать.
Он не думает, что Россия решится объявить Украине войну (которую сейчас она называет "военной спецоперацией").
По словам политолога, преподавателя Киевского нацуниверситета им. Шевченко, эксперта по международной политике Петра Олещука, развитие событий прогнозировать тяжело из-за того, что российское руководство остается неадекватным и все еще пытается победить в ситуации, которая исключает победу.
Если же речь о санкциях, то, по мнению Петра Олещука, нужна полная блокада РФ: эмбарго на нефть и газ, закрытие портов, разрыв любых отношений.
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