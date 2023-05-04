Россия потеряла главного импортера нефти: что произошло

Россия не смогла согласовать валюту, за которую Индия могла бы покупать у агрессора дешевую нефть. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Нефть. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Москва отказалась принимать оплату в рупиях. На данный момент Индия и Россия приостановили усилия по урегулированию ситуации. Индийские импортеры дешевой нефти и угля из России ожидали постоянного механизма оплаты в рупиях, чтобы снизить затраты на конвертацию валюты.

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Однако Москва полагает, что накопление рупий "нежелательно", так как рупия не является полностью конвертируемой валютой. Обе стороны говорили об облегчении торговли в местных валютах, но принципы не были формализованы. Россия заявила о том, что она хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах, но не в рупиях.

Стоит отметить, продажи российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Страна стала крупнейшим импортером российского "черного золота".

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Также издание "Комментарии" сообщало – что можно сказать о китайской линии поведения в ракурсе российско-украинской войны. Изменилась ли она после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву и его апрельского созвона с Киевом? Следует ли считать поддержку Китаем резолюции Генассамблеи Организации Объединенный Наций о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, где Россию прямым текстом называют агрессором) неким кардинальным шагом и сигналом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



