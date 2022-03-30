Россия перебросила в Украину часть войск с оккупированных территорий Грузии, – Генштаб ВСУ

Утраты, истощение российской армии и, как следствие трудности с комплектованием подразделений личным составом принуждают оккупантов перебрасывать свои войска с части оккупированных территорий. Так, Москва уже перебросила в Украину с оккупированных территорий Грузии около двух тысяч своих военнослужащих. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ на официальной странице в соцсети Facebook.

Российские войска. Фото: REUTERS

"С целью комплектования вооруженных сил российской федерации, с оккупированных территорий Грузии, на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-я (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа. От 4 -й военной базы были сформированы и откомандированы в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих", — сообщается в сообщении.

В Генштабе отмечают, что вооруженные силы российской федерации продолжают испытывать проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.

Между тем, враг не оставляет попыток идти в контрнаступление и совершает преступные действия на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях. Оккупанты постоянно размещают военную технику в жилых кварталах оккупированных населенных пунктов, прикрываюсь мирным населением, как живым щитом. Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов.

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.



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