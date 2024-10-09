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Россия обвиняет Украину в создании «концлагерей»: что сказали в ЦПИ

Пропаганда РФ активизировала распространение дезинформации о якобы создании Украиной «концлагерей». На этот раз в Сумской области

сегодня, 11:15
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Черновалова Кристина

Центр противодействия дезинформации сообщил о новой волне фейковых новостей со стороны России. В этот раз российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что в Сумской области якобы существуют "концлагеря", созданные Украиной. В этих лагерях, по их словам, содержатся не только захваченные в Курской области россияне, но и местные украинцы, которые, как утверждается, "ожидают прихода российской армии".

Россия обвиняет Украину в создании «концлагерей»: что сказали в ЦПИ

Центр противодействия дезинформации: РФ придумала новый фейк о лагерях в Украине

Российская пропаганда выдвигает разные версии, почему эти лагеря якобы созданы. Они утверждают, что Украина использует людей в качестве живого щита, заставляет их разминировать минные поля или привлекает для съемок постановочных видео. Однако, как всегда, никаких конкретных доказательств своим утверждением россияне не дают.

Россия обвиняет Украину в создании «концлагерей»: что сказали в ЦПИ - фото 2

Это не первый случай, когда Кремль придумывает подобные истории. Ранее российские медиа активно распространяли фейки о концентрационных лагерях в Курской области. Такие заявления выглядят как попытка отвлечь внимание от военных преступлений, совершенных российской армией в Украине, таких как фильтрация населения и похищение детей.

Эксперты считают, что основная цель таких фейков – дискредитировать Вооруженные силы Украины и посеять недоверие среди людей. Распространение дезинформации позволяет России отвлекать внимание от своих действий и попытаться выставить Украину в негативном свете.

"Таким образом, кремль пытается дискредитировать ВСУ и сместить фокус внимания по собственным военным преступлениям в Украине, таким как меры по фильтрации и похищению детей", — отметили в Центре.

Читайте на портале "Комментарии" - В интернете распространяются слухи, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы купил за 15 миллионов долларов парадный автомобиль Адольфа Гитлера. Как выяснилось, данная информация не соответствует действительности. Фейковая новость появилась на сайте Seattle Tribune, который был создан всего несколько дней назад, и автор статьи даже не указали.



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