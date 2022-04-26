Россия напала на Украину: какие из стран больше всего помогли Киеву в первый месяц вторжения

Новые данные свидетельствуют о том, что небольшие страны, расположенные рядом с Украиной, потратили на поддержку раздираемой войной страны больше по отношению к своему ВВП в первый месяц российского вторжения, чем США, Великобритания или крупнейшие экономики ЕС.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По аналитическим данным Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, в которых учтена военная, финансовая и гуманитарная помощи Украине, Вашингтон предоставил Киеву сумму, эквивалентную 7,6 млрд евро, в течение четырех недель после начала российского вторжения в Украину. США по этим показателям безоговорочный лидер. Соседняя с Украиной Польша на второй позиции. Варшава предоставила Киеву помощь почти на 1 миллиард евро.

Вслед за Польшей по уровню помощи Украине идут лидеры мировых экономик Великобритания, Германия и Франция. В семерку стран, которые больше всего помогали Украине в первый месяц вторжения РФ попали также Италия, Швеция и Эстония. Шведы и эстонцы расположились на 7-й позиции. Они одинаково помогли Украине на сумму – 0,22 млрд евро.

Аналитики обратили внимание на одну интересную тенденцию. Только США дают значительно больше, чем весь Евросоюз и это при том, что война разгорелась в относительной близости к его границам.

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