logo

BTC/USD

40378.62

ETH/USD

2997.02

LTC/USD

104.60

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Россия напала на Украину: какие из стран больше всего помогли Киеву в первый месяц вторжения
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия напала на Украину: какие из стран больше всего помогли Киеву в первый месяц вторжения

Если оценивать соотношение валового внутреннего продукта (ВВП) стран к размеру их помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России, лидер – Эстония

сегодня, 13:17
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Новые данные свидетельствуют о том, что небольшие страны, расположенные рядом с Украиной, потратили на поддержку раздираемой войной страны больше по отношению к своему ВВП в первый месяц российского вторжения, чем США, Великобритания или крупнейшие экономики ЕС. 

Россия напала на Украину: какие из стран больше всего помогли Киеву в первый месяц вторжения

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По аналитическим данным Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, в которых учтена военная, финансовая и гуманитарная помощи Украине, Вашингтон предоставил Киеву сумму, эквивалентную 7,6 млрд евро, в течение четырех недель после начала российского вторжения в Украину. США по этим показателям безоговорочный лидер. Соседняя с Украиной Польша на второй позиции. Варшава предоставила Киеву помощь почти на 1 миллиард евро.

Вслед за Польшей по уровню помощи Украине идут лидеры мировых экономик Великобритания, Германия и Франция. В семерку стран, которые больше всего помогали Украине в первый месяц вторжения РФ попали также Италия, Швеция и Эстония. Шведы и эстонцы расположились на 7-й позиции. Они одинаково помогли Украине на сумму – 0,22 млрд евро.

Аналитики обратили внимание на одну интересную тенденцию. Только США дают значительно больше, чем весь Евросоюз и это при том, что война разгорелась в относительной близости к его границам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле снова начали продвигать тему угрозы ядерным оружием. Глава МИД России Сергей Лавров на главном российском пропагандистском канале вновь заявил, что угроза начала ядерной войны растет с каждым днем. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, о чем может свидетельствовать данное заявление министра иностранных дел РФ и рискнет ли Россия пойти на такой опрометчивый шаг и применить ядерное оружие.

Россия напала на Украину: какие из стран больше всего помогли Киеву в первый месяц вторжения - фото 2


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!