Россия нагнетает: что сейчас происходит в ОРДЛО и, почему местные жители стали заложниками

Последние несколько дней Россия не перестает нагнетать истерию вокруг ОРДЛО, намекая на то, что Украина при поддержке Запада может силой решить вопрос Донбасса. Что сейчас происходит в ОРДЛО (обстрелы, эвакуация, мобилизация) с точки зрения действий российского руководства, российской пропаганды? Какие методы используются? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Эвакуация жителей ОРДЛО. Фото: из открытых источников

Россия жителями ОРДЛО использует, как массовку, как живой щит

Политический психолог Валентин Ким уверен, что Россия использует жителей оккупированных территорий Донбасса исключительно как инструмент реализации своей стратегии.

"Россияне делают это постоянно. Тревожно, что у них есть стратегии. И эти программы выезда, абсолютно непродуманные, неподготовленные, если судить по информации, что есть, являются элементами стратегии по работе с жителями ОРДЛО. Их используют как массовку, как живой щит. Такое было в начале 2015 года, когда проводилась подобная "эвакуация" людей из захваченного Дебальцево. Были эпизоды, когда россияне "на камеру" вывозили огромное количество людей из Дебальцево, по большому счету, в пустое поле. Потом выводили из автобусов – всё, спасибо, мы вас "эвакуировали". Такие действия вполне объяснимы. Ведь у РФ, у Кремля нет стратегии по интеграции этих людей в свое пространство, в свое сообщество. Есть исключительно стратегия по интеграции себя в Украину. А люди в данном случае, к сожалению, являются разменной монетой", – поясняет Валентин Ким.

По его словам, основные усилия кремлевской политики направлены на дестабилизацию в Украине с помощью различных инструментов. В первую очередь, с помощью жителей оккупированных территорий.

"Если говорить о других инструмента, то они достаточно стандартны, но при этом остаются эффективными: информационные вбросы, фейковые новости, комментарии через собственную призму восприятия основных событий, иногда откровенно глупая демонстрация своей непричастности к тем или иным события. Как недавнее заявление Пескова – пресс-секретаря Путина – уверявшего, что Россия никогда ни на кого не нападала. Опровержение очевидного (Молдова, Грузия, Украина могут подтвердить) в данном высказывании – самое явное", – резюмирует политический психолог.

Информационными вбросами Россия пытается отвлечь внимание не только украинской, но и иностранных разведок

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова отмечает:

"Население оккупированных территорий Донбасса оказалось в заложниках. И это не новость, закрытие главарями бандформирований КПВВ для выезда мирных жителей в Украину, запрет для абитуриентов поступать в украинские ВУЗы хорошо показывает, что использовать заложников там умеют и любят".

Сейчас, подчеркивает эксперт, очередной всплеск психоза у российских захватчиков.

"На что похож вывоз граждан Украины, которые ещё остались на оккупированных территориях? Во-первых, этот процесс имеет признаки депортации. Их фактически насильно, используя угрозы, вывозят на территорию другого государства, а это чревато последствиями вплоть до международной уголовной ответственности. Во-вторых, это похоже на отвлекающий манёвр. Создаётся картинка – женщин и детей вывозят в Россию, потом оказывается, что там им места нет и они сидят в автобусах без возможности даже сходить в туалет… И пока туда переключается внимание, все следят, не начнутся ли на территории ОРДЛО взрывы или иные провокации с целью обвинить ВСУ, Россия продолжает наращивать войска на приграничных с Украиной территориях. Вот из свежих новостей, например, российские войска не покинули территорию Беларуси по окончанию так называемых совместных учений", – акцентирует Татьяна Лупова.

По ее словам, есть основания предположить, что эту ситуацию российские военные попытаются использовать как обманный манёвр, отвлекающий внимание для наступления в совсем другом месте.

"Ситуация продолжает накаляться, постоянные озвучивания данных разведки, вполне возможно, не дают России сделать своё наступление внезапным и неожиданным. Украинские войска сейчас достаточно мобильны и успевают быстро передислоцироваться согласно новым данным о месте и дате нападения. Что остаётся делать России? Создавать информационные вбросы очень высокого уровня, чтобы внимание не только украинской, но и иностранных разведок было приковано туда, куда выгодно россиянам", – поясняет эксперт.

Но ясно одно – ни о какой заботе о людях в этой ситуации речи не идёт, уверена Татьяна Лупова.

"Я пересмотрела несколько десятков видео, в которых внезапно оказавшиеся на территории России люди просят помощи у местной власти и у жителей, но не получают ее. Вместо этого некоторым из них предлагают отправиться, например, в Магадан. Россияне не рады таким гостям, отказываются им сочувствовать и сопереживать, – подчеркивает эксперт. – Что очень ранит людей, особенно пожилого возраста и мам с маленькими детьми. К сожалению, мы наблюдаем последствия оккупации наших территорий чужим государством – люди, которые встречали захватчиков с цветами, теперь унижены и никому не нужны, выброшены в чужой стране. Вернуться назад в свои дома у большинства из них возможности уже нет".

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