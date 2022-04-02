Россия может открыть новый фронт – в Генштабе назвали направление

На оккупированной Россией территории Молдовы – Приднестровье начались передислокации войск оккупанта. Все это может свидетельствовать о некоторых вещах – либо враг пытается использовать психологический момент в войне, показывая, что готов наступать по новому направлению, либо в Москве действительно решили вторгаться в Украину еще по одному направлению. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Одновременно усилена работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся в Приднестровском регионе Республики Молдова, для проведения провокаций и демонстраций на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровья-Молдавской Республики с целью подготовки к демонстрации готовности к наступательным и, возможно, боевым действиям против Украины.

Также в Генштабе ВСУ напоминают, что 1 апреля этого года Минобороны российской федерации решило провести военное собрание с резервистами с 4 по 23 мая 2022 года.

В своде отмечают, что на временно оккупированных территориях российский враг продолжает совершать противоправные действия и, в нарушение международного гуманитарного права, похищает местных жителей, снаряды в жилых районах, мины в гражданской инфраструктуре, мародерство.

Враг продолжает нести значительные потери в Луганской области. Таким образом, в городе Алчевск местный госпиталь из района боевых действий вблизи села Попасная получил около 30 раненых оккупантов.

По имеющейся информации, погибших российских оккупантов оставили на поле боя. При этом на прошлой неделе невосполнимая потеря личного состава в подразделениях так называемого 2-го армейского корпуса составила около 800 человек.

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