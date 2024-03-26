Россия издала решение об аресте главы СБУ: Василий Малюк отреагировал

Басманный районный суд Москвы издал решение, по которому заочно арестовал руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Причиной решения стало дело о "о публичных призывах к терроризму". На эти сообщения отреагировал Василий Малюк. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".



Глава СБУ Василий Малюк. Фото из открытых источников

Василий Малюк заявил, что решение российского суда не стоит внимания. По его словам, украинцев больше интересует суд нас президентом России Владимиром Путиным.

"Решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания. Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд — над их хозяином Путлером", — сказал Малюк и добавил, что делает все "чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги".

Напомним, что по информации российских журналистов поводом для судебного дела Басманного районного суда Москвы стал якобы взрыв автомобиля в октябре 2022 года, повредивший Крымский мост. В августе прошлого года Василий Малюк привел некоторые детали и отметил, что он и другие сотрудники спецслужб работали над этой операцией.

По решению российского суда глава СБУ Василий Малюк объявлен в федеральный и международный розыск. По указу, руководитель спецслужб заочно арестован на два месяца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Василий Малюк рассказал о мечте российского диктатора Владимира Путина, которая без Украины невыполнима.

Также "Комментарии" писали, что в России заочно арестовали Алексея Арестовича. Решение принял тот же Басманный районный суд Москвы, издавший указ об аресте главы СБУ Василия Малюка.