Россия и 13 недругов Украины: какие страны проголосовали против резолюции ООН по Крыму

Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму; против нее проголосовали меньше государств, чем в предыдущий раз. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Европейскую правду".

Генассамблея ООН. Фото: из открытых источников

"За" проголосовали 82 страны, против – 14, 80 — воздержались. Кроме России, против проголосовали Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Судан, Сирия и Зимбабве.

Издание обращает внимание, что это меньше, чем во время голосования 16 декабря 2021 года — тогда против проголосовали всего 25 государств.

В частности, на этот раз решили "воздержаться" Сербия и Армения. По сравнению с прошлогодним голосованием, изменили позицию на "воздержались" также Индия, Кыргызстан, Саудовская Аравия, Филиппины.

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