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Россия и 13 недругов Украины: какие страны проголосовали против резолюции ООН по Крыму

Против резолюции ООН по Крыму проголосовали меньше государств, чем в предыдущий раз

сегодня, 09:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму; против нее проголосовали меньше государств, чем в предыдущий раз. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Европейскую правду".

Россия и 13 недругов Украины: какие страны проголосовали против резолюции ООН по Крыму

Генассамблея ООН. Фото: из открытых источников

"За" проголосовали 82 страны, против – 14, 80 — воздержались. Кроме России, против проголосовали Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Судан, Сирия и Зимбабве.

Издание обращает внимание, что это меньше, чем во время голосования 16 декабря 2021 года — тогда против проголосовали всего 25 государств.                                                                                      

В частности, на этот раз решили "воздержаться" Сербия и Армения. По сравнению с прошлогодним голосованием, изменили позицию на "воздержались" также Индия, Кыргызстан, Саудовская Аравия, Филиппины.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны назвали два главных инструмента, которые использует Кремль для достижения цели в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина не получит от Польши системы ПВО Patriot, предлагаемые полякам Германией. Польские власти разместят данные ЗРК на своей территории, выражая при этом разочарование позицией официального Берлина. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" данную ситуацию, а также в целом вопрос поставок Украине вооружений для отражения российской агрессии.

Ранее "Комментарии" писали – Европейский Союз и НАТО готовят важное обращение к РФ по войне в Украине.




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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/12/16/7152598/
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