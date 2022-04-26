Россия готовится открыть второй фронт: что значат маневры Кремля в Приднестровье

Россия начала раскачку в Приднестровье. Согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, за взрывами там стоят российские спецслужбы. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Приднестровье. Фото: из открытых источников

В Кремле пытаются создать условия, чтобы втянуть в свою агрессивную войну жителей Приднестровья

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков уверен, что агрессор попал в плен собственным навязчивым идеям.

"Ему надо продемонстрировать то, что можно втюхать россиянам в качестве военного успеха, к своему празднику победобесия. Но для этого рашистам не хватает живой силы. А отправляться в Украину на смерть как-то не рвутся ни в Беларуси, ни в самой России", – акцентирует аналитик.

Поэтому, продолжает он, в Кремле пытаются создать условия, чтобы втянуть в свою агрессивную войну жителей Приднестровья.

"Вот для этого и происходят провокации: чтобы можно было сказать в Приднестровьи: на вас уже напали Украина и Румыния (да-да, именно Румыния, член НАТО, а не вялая Молдова!), но мы вас защитим. Поэтому объявляйте мобилизацию – и на фронт, на Донбасс. Или наступайте на Одессу. Так складывается, что эту приднестровскую карту агрессор постарается разыграть, и Украине придется реагировать. Кроме того, многое тут будет зависеть от официальной позиции Кишинева", – считает Александр Кочетков.

Приднестровская группа войск на данный момент не представляет серьезной угрозы украинским тылам

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак поясняет, что численность оперативной группы российских войск в Приднестровье оценивается в 1 700 человек. Численность Вооружённых сил Приднестровья оценивается в 7 500 человек, с возможностью привлечения резерва в 80 000. Кроме того, в н.п. Колбасна, находятся, вероятно, самые большие военные склады в Европе, где хранится больше 20 тысяч тонн боеприпасов.

"Поэтому теоретически – это серьезная воинская группировка, подконтрольная РФ. И она (также теоретически) в любой момент может вступить в войну на стороне России в качестве второго фронта. Не исключаю, что в Кремле активно продумывается данный вариант развития событий. Однако для достижения этой цели РФ необходимо срочно раскачать и накачать общество ПМР необходимостью вступления в войну. Вероятно, для этого и проводятся "контролируемые теракты" с целью подталкивания вступления в активные боевые действия", – отмечает Иван Ступак.

При этом, подчеркивает он, вся грозная воинская группировка РФ в Приднестровье находится только на бумагах и на оперативных картах Генштаба РФ.

"Эти военные не принимали участия в активных боевых действиях, а вся служба вдали от московского командования расценивалась ими как отличный отдых по формуле: "солдат спит, а служба идет". Кроме того, согласно многочисленным публикациям в СМИ, среди военнослужащих войск РФ в Приднестровье активно процветает алкоголизм, распродажа запасных частей к воинской технике, прочего военного имущества, – рассказывает эксперт. – Резюмируя: Приднестровская группа войск на данный момент не представляет серьезной угрозы украинским тылам. Однако вынуждает нас держать возле границы определенные военные силы, которые могли бы принимать активное и решающее участие в боевых действиях на Юге и Востоке Украины".

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