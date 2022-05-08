Россия готовится к переброске войск из Сирии в Украину: к чему все это может привести

По данным израильских СМИ, Россия срочно выводит силы из Сирии (для войны в Украине), передавая военные базы иранскому Корпусу стражей Исламской революции. На информацию уже отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter. О чем говорит такой шаг (если он действительно предпринят)? К чему всё это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Российское военное присутствие в Центральной Азии может быть поставлено под вопрос

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов поясняет:

"Подразделения с сирийских баз – один из последних боеспособных резервов российской армии. Обстановка на фронте близится к перелому. Президент Зеленский объявил о намерениях выбить врага с захваченных территорий и поставил это как условие для начала любых переговоров. За два месяца войны наиболее подготовленные российские подразделения понесли серьезные потери и нуждались в подкреплениях. На территории Сирии находилось до 47 тысяч военнослужащих РФ. Вероятно, часть из них останется на основных базах Тартус и Хмеймим. Остальные позиции передается либо иранским подразделениям, либо правительственным сирийским войскам".

Неизвестно, помогут ли переведенные из Сирии войска для сдерживания украинского контрнаступления, отмечает эксперт. Тем более, что переброска такого большого количества личного состава и вооружения, преимущественно воздухом через Иран, потребует достаточно длительного времени.

"Однако новость о выходе военных РФ из Сирии заслужит пристального внимания стран Ближнего Востока и в потенциально лояльных к россиянам правительствах, – прогнозирует Игорь Попов. – Видимо, Кремль давал определенные гарантии поддержки и присутствия для правительства Асада. Но сейчас внезапно отзывает большую часть контингента. Это может стать сигналом того, что российские гарантии не являются надежными, а столь большая армия не может вести одновременно две большие операции за пределами собственной страны".

Соответственно, продолжает эксперт, пока идет война в Украине, российские союзники не могут рассчитывать на военную поддержку со стороны РФ.

"Особенно внимательно это воспримут в Венесуэле и Никарагуа, – считает Игорь Попов. – Финляндия и Швеция также смогут сделать выводы, что у РФ уже нет боеспособных подразделений для демонстрации силы в связи с планами этих стран по вступлению в НАТО. Российское военное присутствие в Центральной Азии может быть поставлено под вопрос, что правильно услышать в Кабуле и Пекине".

По словам эксперта, если подтвердится информация о переброске российских войск с армянских баз – это также интересный сигнал для Армении и ослабление гарантий внутри ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан – прим. ред.).

Российский контингент, перебрасываемый из Сирии – это от нескольких сотен до пары тысяч военнослужащих

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик напоминает, что Россия понесла в ходе широкомасштабной войны в Украине значительные потери. Так, согласно данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля уничтожено около 25,5 тысячи оккупантов, свыше 1,1 тысячи танков, более 2,7 боевых бронемашин, почти две сотни самолетов, более 150 вертолетов и так далее.

"Наиболее тяжелыми для РФ являются потери среди кадровых профессиональных военных с опытом. Восполнить их быстро невозможно. При этом, у армии РФ ограниченные возможности по быстрому восполнению качественных потерь из-за сокращения армии, прежде всего кадровых частей, в ходе военных реформ прошлых лет. В этих условиях России приходится привлекать для войны с Украиной опытных военных из своих иностранных контингентов. И их привлекают – из Сирии, а также из стран Африки, где работают группы российских наемников", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что снабжение того же российского контингента в Сирии стало более сложной задачей, поскольку Турция после вторжения РФ в Украину закрыла проливы для военных кораблей. В этих условиях положение российских войск в Сирии становится более опасным, прежде всего в логистическом смысле — их гораздо сложнее снабжать, ситуация грозит оперативным окружением. Корабли со снабжением придется вести в Сирию через Балтийское море, что делает ещё более неудобным плечо снабжения для войск. В этих условия частичный вывод российских военных является оправданным еще и с соображений безопасности и экономии ресурсов, поясняет Денис Москалик.

По его мнению, отвод российских войск из Сирии и передача баз иранским силам приведет к усилению иранского влияния в стране.

"Иранцы и их прокси-структуры, в виде шиитских милиций, Хезболлы и формирований, формально относящихся к 4-й танковой дивизии, фактически всегда имели численное преимущество над российским контингентом. В Сирии этот факт определял и политическое влияние, и возможность брать под контроль местные месторождения. Так как военное присутствие России в Сирии ослабляется, будет ослабляться и её политическое и экономическое влияние там. Выигрывают от этого иранцы, которые займут образовавшийся вакуум", – прогнозирует эксперт.

Денис Москалик обращает внимание, что иранцы и так имели в Сирии больше сил. И именно от них в значительной степени зависела ситуация на этой измученной боевыми действиями земле.

"Российский контингент, перебрасываемый из Сирии – это от нескольких сотен до пары тысяч военнослужащих. Разумеется, это опытные военные, которые как раз нужны агрессору в Украине, особенно на фоне потерь здесь. Однако само по себе перемещение данных сил не может решительно повлиять на баланс сил на земле – ни в Украине, ни в Сирии, – уверен эксперт. – Причем для Украины этот фактор имеет как раз меньше значение, учитывая масштабы военного противостояния здесь. А вот для Сирии, при определенных вариантах развития событий, этот фактор может сыграть роль одного из важных при дестабилизации в будущем. К примеру, в условиях потери важной поддержки с воздуха войсками Асада и его союзниками. Но, подчеркиваю, этот фактор не может быть единственным, который изменит ситуацию в Сирии в сторону пересмотра итогов боев 2015-2018 годов. Гораздо больше зависит от местной политической ситуации, а также решительности сирийских повстанцев, США и Турции по организации нового наступления на силы Асада. Пока такой решительности не наблюдается".

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