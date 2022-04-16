Россия достала ракетами Кировоградскую область: основной удар принял аэропорт

Вражеские силы нанесли ракетный удар по аэродрому города Александрия вечером 15 апреля. Пострадал инфраструктура аэропорта. Как передает портал "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил мэр Александрии Сергей Кузьменко.

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

Подробности о том, куда именно был нанесен ракетный удар и есть ли пострадавшие – не сообщается. Известно только, что удар был нанесен в 22:26. На данный момент продолжаются аварийно-спасательные работы.

Отметим, в это время воздушная тревога длилась в Кировоградской области около часа. Также звучала сирена, сигнализирующая о воздушной тревоге ночью и под утро. Но такая ситуация в большинстве областей Украины, которые враг пытается обстреливать ракетами, нанося урон инфраструктуре городов и сел.

С первых дней российского вторжения оккупанты пытаются нанести удары по аэропортам практически всех областей Украины. Враг обстреливает даже те объекты, которые либо давно не используются, либо не имеют никакого стратегически важного значения для страны. Также враг наносит ракетные удары по мирным городам, прямо посреди жилых кварталов, где не было и нет никаких военных объектов. Ракетный обстрел оккупанты продолжили даже после того, как стало ясно, что всю Украину взять РФ не по силам.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска готовятся не только к массированному наступлению на востоке Украины с целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, но и готовятся к тому чтобы пойти в наступление в Херсонской области. Задача та же – выйти на административные границы области.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!