Вся Херсонщина и силы ООС в кольце: в Генштабе озвучили первоочередные цели России

ВСУ готовятся к тому, что в ближайшее время враг может значительно активизировать боевые действия в районе населенных пунктов Изюм и Барвенково. При успешности боевых действий противника это позволит оккупантам выйти в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск. Однако украинские защитники готовы знать все планы врага и готовы дать достойный отпор агрессору. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ в Facebook.

Разрушенный дом. Фото: Генштаб ЗСУ

Враг также проводит активную подготовку к наступлению на Южнобужском направлении. На Южнобужском направлении действия противника характеризовались проведением мероприятий по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, инженерному оборудованию позиций в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Крещеновка и усилению своих передовых позиций, вероятно, подразделениям мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов. Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление.

Как и в предыдущие дни, неспокойно на Донецком и Таврическом направлениях. Враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает главные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля за городом Мариуполь. Принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов. Пытается улучшить тактическое положение. Продолжает обстрелы по большинству направлений.

Враг ведет артиллерийский обстрел практически по всей линии востока Украины и пытается истощить ВСУ перед вероятным массированным наступлением. Таким образом, враг хочет ослабить боевой дух украинских воинов и перехватить инициативу.

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