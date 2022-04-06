России сторонятся, как прокаженного: в Международном суде ООН РФ теперь без адвокатов

Больше не намерены продолжать сотрудничество с Россией даже ее адвокаты в Международном суде ООН. Они высказали убеждение, что не видят больше возможности представлять страну, которая откровенно нарушает права людей. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook написал украинский адвокат Валерий Кострюков.

Флаг России. Фото: Getty Images

Фактически адвокаты отказались защищать страну-агрессора в том судебном процессе, который против России уже запустила Украина.

Категорически против того, чтобы продолжать отстаивать интересы России высказался ученый мирового масштаба, профессор международного права Парижского университета Алан Пелле. До 24 февраля, как Путин отдал приказ начать наступление на Украину он безукоризненно отстаивал интересы РФ в Международном суде ООН.

Читайте на портале "Комментарии" — глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай просит жителей Луганщины не терять драгоценное время и уже сейчас собирать вещи и уезжать из области. Гайдай рассказал, что российские оккупационные войска продолжают стягивать живую силу и военную технику, чтобы через 3-4 дня начать массированное наступление. Губернатор считает, что враг бросит все свои силы, чтобы выйти на административные границы Луганской области. При этом Сергей Гайдай заявил, что непрошенных российских гостей уже готовы встречать украинские защитники.



Также издание "Комментарии" — у Путина все же рассказали, почему отказались от идеи продолжать наступление на Киев и дали команду войскам отойти с киевского и черниговского направлений.

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