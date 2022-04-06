logo

BTC/USD

43507.61

ETH/USD

3228.04

LTC/USD

113.39

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Глава Луганской области рассказал, через сколько дней ждать массированного наступления РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава Луганской области рассказал, через сколько дней ждать массированного наступления РФ

Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно

6 апреля 2022, 15:15 comments1659
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские оккупационные войска продолжают активно готовиться к массированному наступлению на лаганском направлении. Именно в этом направлении противник активно стягивает живую силу и военную технику. Через несколько дней оккупанты могут пойти в наступление, но ВСУ уже готовы к такому повороту событий и готовы отбить атаки противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационально телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Глава Луганской области рассказал, через сколько дней ждать массированного наступления РФ

Сергей Гайдай. Фото: пресс-служба ЛОГА

Губернатор Луганской области допустил, что для того, чтобы полностью стянуть войска и живую силу оккупантам понадобится еще 3-4 дня. То есть примерно через такой промежуток времени можно ожидать активно наступление.

При этом Сергей Гайдай отметил, что украинским защитникам хорошо известны планы россиян и они уже готовы встретить нежданных гостей максимально "гостеприимно".

Отметим, власти уже официально заявили, что мирным жителям Харьковской, Луганской и Донецкой областей нельзя терять времени и лучше оперативно эвакуироваться. Вице-премьер-министр Ирина Верещук объяснила, несмотря на то, что противник своими обстрелами и сейчас не дает людям спокойно выехать в безопасные места, это нужно постараться все же сделать, поскольку через несколько дней отдельные области могут быть накрыты шквальным огнем.

Если говорить о Луганской области, то за 40 дней войны эвакуировалось из региона примерно 30 тысяч граждан. При этом в этой цифре не учтено количество тех людей, которые выезжали, используя свой собственный транспорт для эвакуации.  

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина все же рассказали, почему отказались от идеи продолжать наступление на Киев.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!