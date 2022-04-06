Глава Луганской области рассказал, через сколько дней ждать массированного наступления РФ

Российские оккупационные войска продолжают активно готовиться к массированному наступлению на лаганском направлении. Именно в этом направлении противник активно стягивает живую силу и военную технику. Через несколько дней оккупанты могут пойти в наступление, но ВСУ уже готовы к такому повороту событий и готовы отбить атаки противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационально телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Сергей Гайдай. Фото: пресс-служба ЛОГА

Губернатор Луганской области допустил, что для того, чтобы полностью стянуть войска и живую силу оккупантам понадобится еще 3-4 дня. То есть примерно через такой промежуток времени можно ожидать активно наступление.

При этом Сергей Гайдай отметил, что украинским защитникам хорошо известны планы россиян и они уже готовы встретить нежданных гостей максимально "гостеприимно".

Отметим, власти уже официально заявили, что мирным жителям Харьковской, Луганской и Донецкой областей нельзя терять времени и лучше оперативно эвакуироваться. Вице-премьер-министр Ирина Верещук объяснила, несмотря на то, что противник своими обстрелами и сейчас не дает людям спокойно выехать в безопасные места, это нужно постараться все же сделать, поскольку через несколько дней отдельные области могут быть накрыты шквальным огнем.

Если говорить о Луганской области, то за 40 дней войны эвакуировалось из региона примерно 30 тысяч граждан. При этом в этой цифре не учтено количество тех людей, которые выезжали, используя свой собственный транспорт для эвакуации.

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