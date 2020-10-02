Родным жертв авиакатастрофы АН-26 начали выдавать тела - ГБР

Родным жертв авиакатастрофы АН-26, которая произошла неделю назад, под Чугуевым, начали выдавать тела. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований сегодня, 2 октября.

Источник: pravdoryb.info

"Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения", — говорится в сообщении.

Как отмечается, также было назначено 26 судебно-медицинских экспертиз, а у родственников погибших курсантов отобраны биологические образцы для проведения генетико-молекулярных экспертиз. Также ведомство предоставило отчет того, что было проведено следствием в течение 7 дней после падения самолета. Кроме ранее опубликованной информации, на данный момент допрошено более 60 свидетелей; 10 потерпевших родственников погибших, затребованы и получены от Украинского гидрометеоцентра сведения о погодных условиях во время и на месте авиакатастрофы; затребованы и получены от Управления регулирования деятельности государственной авиации Украины документы по летной годности самолета, потерпевшего катастрофу; проведен осмотр и изготовление дубликата кассеты записи разговоров экипажа самолета АН-26, которые изъяты из магнитофонной бортописца самолета, изготовлена стенограмма к протоколу осмотра и другое — всего 35 пунктов.

Кроме того, следователями инициированы проверки по перечисленным вопросам, которые касаются всех самолетов производства госпредприятия "Антонов" и которые на данный момент состоят на вооружении в Вооруженных Силах Украины начиная с 1991 года до сих пор.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ГБР озвучила главную версию крушения военного самолета АН-26.

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