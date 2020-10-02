Родным жертв авиакатастрофы АН-26 начали выдавать тела - ГБР

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Дмитрий Симоненко
Родным жертв
авиакатастрофы АН-26, которая произошла неделю назад, под Чугуевым, начали
выдавать тела. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро
расследований сегодня, 2 октября.
Источник: pravdoryb.info
"Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения", — говорится в сообщении.
Как
отмечается, также было назначено 26 судебно-медицинских экспертиз, а у
родственников погибших курсантов отобраны биологические образцы для проведения генетико-молекулярных
экспертиз. Также
ведомство предоставило отчет того, что было проведено следствием в течение 7 дней
после падения самолета. Кроме ранее опубликованной информации, на данный момент
допрошено более 60 свидетелей; 10 потерпевших родственников погибших, затребованы
и получены от Украинского гидрометеоцентра сведения о погодных условиях во
время и на месте авиакатастрофы; затребованы и получены от Управления
регулирования деятельности государственной авиации Украины документы по летной
годности самолета, потерпевшего катастрофу; проведен осмотр и изготовление дубликата кассеты записи
разговоров экипажа самолета АН-26, которые изъяты из магнитофонной бортописца
самолета, изготовлена стенограмма к протоколу осмотра и другое — всего 35
пунктов.
Кроме того,
следователями инициированы проверки по перечисленным вопросам, которые касаются
всех самолетов производства госпредприятия "Антонов" и которые на данный момент
состоят на вооружении в Вооруженных Силах Украины начиная с 1991 года до сих
пор.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что ГБР озвучила главную версию крушения военного самолета АН-26.
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