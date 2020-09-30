ГБР допросило единственного свидетеля авиакатастрофы АН-26: что стало известно

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Дмитрий Симоненко
Правоохранители опросили единственного выжившего в авиакатастрофе под Чугуевом 25 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление руководителя управления ГСУ ГБР Ярослава Лёшенко.
Источник: zik.ua
Показания Вячеслава Золочевского помогли расследованию установить события, предшествующие трагедии, а также получить информацию о размещение экипажа. Это может помочь как можно быстрее идентифицировать тела погибших, отмечают в Государственном бюро расследований (ГБР).
"Прежде всего мы должны учитывать психологическое состояние этого человека… Безотлагательно с ним проведены необходимые следственные действия, установлены особенности и детали события, которое имело место. Выяснились вопросы размещения экипажа: кто где находился.... Его показания на данный момент важны больше в том, кто где сидел, чтобы мы хотя бы приблизительно ориентировались с целью идентификации тел погибших, а также для ускорения процедуры передачи тел родственникам", — рассказал руководитель управления ГСУ ГБР.
Рассказать о событиях, предшествующих катастрофе, Лешенко отказался, ссылаясь на тайну следствия.
Также Борчаковский отметил, что на данный момент рассматриваются 4 версии падения воздушного судна. К ним относятся технические неисправности, ненадлежащее выполнение служебных обязанностей экипажем, нарушения в руководстве полетов, некачественный ремонт и обслуживание самолёта.
По словам ГСУ ГБР с целью объективного расследования падения самолета проводится также техническое расследование.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ГБР изъяло документы, которые могут указать на причины падения самолета и виновных. Также, представителями ГБР были затребованы документы по техобслуживанию воздушного судна, ремонта и продолжения ресурса самолетных двигателей, взяты образцы топлива самолета.
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