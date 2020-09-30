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Главная Новости Общество происшествия ГБР допросило единственного свидетеля авиакатастрофы АН-26: что стало известно
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ГБР допросило единственного свидетеля авиакатастрофы АН-26: что стало известно

Выживший Вячеслав Золочевский является единственным свидетелем в проведении расследования

сегодня, 14:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правоохранители опросили единственного выжившего в авиакатастрофе под Чугуевом 25 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление руководителя управления ГСУ ГБР Ярослава Лёшенко.

ГБР допросило единственного свидетеля авиакатастрофы АН-26: что стало известно

Источник: zik.ua

Показания Вячеслава Золочевского помогли расследованию установить события, предшествующие трагедии, а также получить информацию о размещение экипажа. Это может помочь как можно быстрее идентифицировать тела погибших, отмечают в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Прежде всего мы должны учитывать психологическое состояние этого человека… Безотлагательно с ним проведены необходимые следственные действия, установлены особенности и детали события, которое имело место. Выяснились вопросы размещения экипажа: кто где находился.... Его показания на данный момент важны больше в том, кто где сидел, чтобы мы хотя бы приблизительно ориентировались с целью идентификации тел погибших, а также для ускорения процедуры передачи тел родственникам", — рассказал руководитель управления ГСУ ГБР.

Рассказать о событиях, предшествующих катастрофе, Лешенко отказался, ссылаясь на тайну следствия.

"В настоящее время мы не можем разглашать их", — добавил он.

В свою очередь, глава ГСУ ГБР Максим Борчаковский рассказал, что, по состоянию на сегодня допрошено более полусотни человек, назначено 26 судебно-медицинских экспертиз, отобраны биологические образцы у всех родственников и погибших для идентификации тел.

Также Борчаковский отметил, что на данный момент рассматриваются 4 версии падения воздушного судна. К ним относятся технические неисправности, ненадлежащее выполнение служебных обязанностей экипажем, нарушения в руководстве полетов, некачественный ремонт и обслуживание самолёта.

По словам ГСУ ГБР с целью объективного расследования падения самолета проводится также техническое расследование.

"На основании заключений технического расследования будут уточнены версии, а также назначены соответствующая комплексная военно-комиссионная экспертиза. Сейчас решается вопрос о назначении взрывотехнической экспертизы, после ее проведения мы будем тоже уточнять наши версии", — пояснил руководитель ГСУ ГБР.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ГБР изъяло документы, которые могут указать на причины падения самолета и виновных. Также, представителями ГБР были затребованы документы по техобслуживанию воздушного судна, ремонта и продолжения ресурса самолетных двигателей, взяты образцы топлива самолета.



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