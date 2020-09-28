В ГБР отчитались о ходе расследования авиакатастрофы в Харьковской области

В Государственном бюро расследований рассказали о ходе дела об авиакатастрофе военного самолета АН-26, которая произошла в пятницу, 25 сентября. О некоторых деталях пресс-служба ГБР пишет на странице в Facebook.

Скриншот видео из свободных источников

Так, известно, что на данный момент возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.416 УК Украины – "Нарушение полетов и подготовки к ним, которое привело к тяжелым последствиям".

Представители следственного органа допросили 40 лиц, связанных каким-то образом с полетами воздушного судна, произвели осмотр места происшествия и останков погибших. В ходе дела было назначено проведение 26 судебно-медицинских экспертиз.

Кроме того, представители ведомства сообщили о том, что Бюро изъяло документы, которые могут указать на причины падения самолета и виновных. Также, представителями ГБР были затребованы документы по техобслуживанию воздушного судна, ремонта и продолжения ресурса самолетных двигателей, взяты образцы топлива самолета.

Ранее, медицинскими экспертами были взяты биоматериалы для проведения ДНК-исследований у родственников погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом. Предварительно, результаты будут готовы в течение 2 недель.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Харькове назначили дату и время церемонии прощания с курсантами и офицерами, погибшими во время крушения самолета Ан-26. Она состоится уже завтра, 29 сентября, на территории городского Мемориала славы. Речь идет только об одном погибшем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!