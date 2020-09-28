В ГБР отчитались о ходе расследования авиакатастрофы в Харьковской области

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Дмитрий Симоненко
В Государственном
бюро расследований рассказали о ходе дела об авиакатастрофе военного самолета
АН-26, которая произошла в пятницу, 25 сентября. О некоторых деталях
пресс-служба ГБР пишет на странице в Facebook.
Скриншот видео из свободных источников
Так,
известно, что на данный момент возбуждено уголовное дело, предусмотренное
ст.416 УК Украины – "Нарушение полетов и подготовки к ним, которое привело к
тяжелым последствиям".
Представители
следственного органа допросили 40 лиц, связанных каким-то образом с полетами
воздушного судна, произвели осмотр места происшествия и останков погибших. В
ходе дела было назначено проведение 26 судебно-медицинских экспертиз.
Кроме того,
представители ведомства сообщили о том, что Бюро изъяло документы, которые
могут указать на причины падения самолета и виновных. Также, представителями
ГБР были затребованы документы по техобслуживанию воздушного судна, ремонта и
продолжения ресурса самолетных двигателей, взяты образцы топлива самолета.
Ранее,
медицинскими экспертами были взяты биоматериалы для проведения ДНК-исследований
у родственников погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом. Предварительно,
результаты будут готовы в течение 2 недель.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Харькове
назначили дату и время церемонии прощания с курсантами и офицерами, погибшими
во время крушения самолета Ан-26. Она состоится уже завтра, 29 сентября, на
территории городского Мемориала славы. Речь идет только об одном погибшем.
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